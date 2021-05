Yellen verwechselt ihren Job

Die Märkte gestern eher schwächer, ebenso Gold und Silber im Laufe des Nachmittags leichter. Janet Yellen, frühere FED-Vorsitzende, heute aber die US-Finanzministerin, scheint gestern kurzfristig vergessen zu haben, dass sie nicht mehr die Chefin der US-Notenbank ist:Yellen: Dass die Zinsen möglicherweise steigen müssen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindernDiese Aussage sorgte an der Technologiebörse NASDAQ für Verkäufe und auch die Edelmetalle haben das nicht gerne gehört. Nach Börsenschluss in den USA wurde dann aber ein Interview von ihr mit dem WSJ ausgestrahlt. Sie ruderte dann auch sofort zurück:Yellen sagt, dass sie keine Zinserhöhung vorhersagt oder empfiehltSpäter dann noch folgende Ergänzung:Yellen: Zinssätze werden aus strukturellen Gründen auch in Zukunft niedrig bleibenDie gute Dame scheint gestern kurzfristig geglaubt zu haben, noch bei der FED zu arbeiten und Äußerungen einer US-Finanzministerin zur Zinspolitik sind eigentlich fehl am Platze.Kurz vor dieser Aussage war Gold erneut an die 1.800 USD Marke herangelaufen, scheiterte dann aber.Allerdings hielt sich der Goldpreis im Future dann gut um 1.775 USD:Silber gab ebenfalls nach, jedoch auch hier nur ein kurzer "Schlag" nach unten:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.