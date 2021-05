Adrian Day: Goldaktien bieten derzeit eine verführerische Möglichkeit

Gold tendierte seit seinem Allzeithoch letzten Sommer abwärts, doch für Adrian Day erscheint dies eine normale Reaktion auf eine große Entwicklung, berichtet Investing News . Was er jedoch für überraschend hält, ist die Tatsache, dass die Goldaktien so niedergeschlagen blieben."Das ist es, was mich erstaunt... man sieht, wo sich Gold heute befindet. Vergessen Sie die Tatsache, dass es von seinem Allzeithoch um 250 Dollar gefallen ist, sondern bedenken Sie, wo sich Gold heute befindet - knapp unter 1.800 Dollar im Vergleich zu einem Jahr, zwei, drei, vier Jahren", erklärte er.In diesem Kontext sei der Goldpreis noch immer "extrem gut", vor allem, wenn man bedenkt, dass die Inputkosten der Bergbauunternehmen größtenteils niedriger sind. "Investoren haben meiner Ansicht nach eine verführerische Möglichkeit, wenn die Prognose derart gut und die Preise zeitgleich so niedrig sind", fügte er an."Das Szenario für Gold, die Prognose für Gold, das Umfeld ist so positiv. Ich denke, dass wir neue Hochs beobachten werden, sicherlich innerhalb eines Jahres, sagen wir es so", meinte Day außerdem.© Redaktion GoldSeiten.de