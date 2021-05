IWF: Weltweite Steuervereinbarung "dringend notwendig" um möglichen Handelskrieg zu verhindern

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte am Dienstag, dass eine weltweite Steuervereinbarung "dringend notwendig" sei, um einen möglichen Handelskrieg zu vermeiden, berichtet The Hill . "Wir sind vor allem optimistisch, was eine weltweite Vereinbarung über die Körperschaftssteuer 2021 angeht", so Kristalina Georgieva, Managing Director beim IWF."Und das ist dringend notwendig, um letztlich das Risiko einer chaotischen Besteuerung zu vermeiden, oder einen Handelskrieg zu verhindern, bei dem jeder verliert", fügte sie hinzu. Der IWF unterstützte einen Vorschlag von Präsident Biden im April, einen Minimalsteuersatz für die Körperschaftssteuer weltweit einzuführen."Der IWF rief schon seit langem zu einem Minimalsteuersatz für die Körperschaftssteuer weltweit auf, um das Rennen zum Boden, das im Rahmen der Körperschaftsbesteuerung stattfindet, zu unterbinden", so Vitor Gaspar, Fiscal Affairs Director beim IWF.Georgieva erklärte am Dienstag, dass COVID und der Klimawandel eine Gelegenheit für die internationale Gemeinde darstellen könnten, zusammenzukommen und an einem internationalen Steuersystem zu arbeiten. Der IWF erklärte im April, dass 2021 auf dem besten Weg sei, ein rekordverdächtiges Weltwirtschaftswachstum zu verzeichnen, nachdem COVID die Welt letztes Jahr im Atem hielt.© Redaktion GoldSeiten.de