Bloomberg Intelligence: Goldpreisentwicklung ist "fade"

Der Goldmarkt war in letzter Zeit eher langweilig, da der Preis nicht in der Lage war, aus der Spanne zwischen 1.700 und 1.800 Dollar auszubrechen, berichtet Kitco News . Das einzige, was dies ändern könnte, wäre eine Aktienmarktkorrektur, so Mike McGlone von Bloomberg Intelligence."Derzeit sehe ich den Goldmarkt als "fade" an. Er sitzt fest, und wird offensichtlich von digitalem Gold abgelöst. Jeden Tag wissen diejenigen, die Gold kennen und halten, dass es ein größeres Risiko für sie darstellt, keinen Teil dieses Goldes in Bitcoin zu investieren. Und das fängt gerade erst an," so McGlone."Eine Sache, die in praktisch jeder Prognose für jeden Markt auf diesem Planeten angenommen wird, ist die Tatsache, dass der US-Aktienmarkt weiterhin steigen muss. Dass Rohöl, Kupfer, Renditen weiter steigen. Für mich verfehlt dies das Kernargument. Wenn der US-Aktienmarkt aufhört, zu steigen, selbst eine Korrektur um 10%, bedeutet dies, dass die Anleiherenditen fallen werden, dass Kupfer und Rohöl kollabieren, und Gold wäre wahrscheinlich ein Nutznießer. Nicht unmittelbar, weil ein risikoaverses Umfeld typischerweise anfänglich nicht gut für Gold ist. Doch für mich ist es ein wichtiger Faktor für Gold", so McGlone.© Redaktion GoldSeiten.de