Die "V"-förmige Erholung

In einem Artikel im Mai letzten Jahres haben wir erklärt, warum die Erholung der US-Wirtschaft vom Sturz in die Rezession in H1-2020 wahrscheinlich wie ein "V" aussehen wird. Unsere damalige Schlussfolgerung lautete: "Es wird eine "V"-förmige Erholung geben, aber aufgrund der Zerstörung von realem Vermögen durch die Lockdowns wird der ansteigende Teil des V viel kürzer sein als der abfallende Teil des V. Dies wird zu der allgemeinen Erkenntnis führen, dass das Leben für die Mehrheit der Menschen in Zukunft schwieriger sein wird als in den vergangenen Jahren." Diese Einschätzung war nahe am Ziel, aber nicht ganz richtig.In den wenigen Monaten, nachdem wir den obigen Artikel veröffentlichten, haben sich unsere Ansichten über die wahrscheinliche Stärke und Langlebigkeit der wirtschaftlichen Erholung - wie in den TSI-Kommentaren beschrieben - geändert. Insbesondere in Kommentaren, die zwischen Juni und November letzten Jahres bei TSI veröffentlicht wurden, begannen wir, einen längeren Aufschwung mit einer Beschleunigung der wirtschaftliche Aktivität in der ersten Hälfte des Jahres 2021 zu erwarten.Dies war zurückzuführen auf a) das Versprechen der Zentralbank, die akkommodierenden monetären Bedingungen trotz der sich abzeichnenden Anzeichen eines Inflationsproblems jahrelang beizubehalten, b) den Eifer der US-Regierung, die Bevölkerung weiterhin mit Geld zu überhäufen, c) die erwartete natürlich Freisetzung aufgestauter Nachfrage, da COVID-bedingte Beschränkungen aufgehoben wurden, und d) die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung unabhängig vom Wahlausgang im November 2020 ein Infrastrukturausgabenprogramm im Umfang von mehreren Billionen Dollar genehmigt.Aufgrund dieser Kombination von Faktoren kam es, gemessen am BIP, zu einer vollständigen V-förmigen Erholung. Dies wird durch den folgenden Chart veranschaulicht.Die BIP-Erholung spiegelt keinen nachhaltigen Fortschritt wider. Aufgrund der Art und Weise, wie das BIP berechnet wird, ist ein Dollar an kontraproduktiven Ausgaben derselbe wie ein Dollar an produktiven Ausgaben. Wenn die Regierung zum Beispiel Leute dafür bezahlt, Löcher im Nirgendwo zu graben und sie dann zuzuschütten, tragen die Zahlungen zum BIP bei, obwohl der Prozess Ressourcen verschwendet und nichts zum gesamtwirtschaftlichen Wohlstandspool beiträgt. In den letzten 12 Monaten gab es eine Menge kontraproduktiver Ausgaben.Der populäre Wirtschaftsindikator BIP spiegelt in Wirklichkeit mehr das Geldmengenwachstum als den wirtschaftlichen Fortschritt wider. Indem man gleichzeitig die Geldmenge kräftig erhöht und so tut, als ob die Kaufkraft des Geldes im Wesentlichen unverändert bliebe, kann man den Eindruck erwecken, dass die Wirtschaft sprunghaft voranschreitet, während die Gesamtsumme des realen Vermögens tatsächlich schrumpft.Beim Spekulieren und Investieren ist es jedoch wichtig, den künstlichen Boom zu nutzen und sein persönliches Vermögen nicht durch Wetten gegen den monetären Trend zu vergeuden. Solche Wetten werden irgendwann angebracht sein (wie von verschiedenen Frühindikatoren bestimmt), aber sie waren in den letzten sechs Monaten nicht angebracht und sind es auch heute nicht.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 5. Mai 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.