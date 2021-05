Palladium - Buy the Dip

Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 2.540 USD überwand Palladium im März eine mehrwöchige Seitwärtsrange und stieg direkt an den langfristigen Widerstand bei 2.735 USD an. Anfang April wurde dieser ebenso mühelos durchbrochen, wie das damalige Allzeithoch bei 2.875 USD. In der Spitze erreichte die enorme Rally bereits das Kursziel bei 2.990 USD und konnte den Höchststand kurzzeitig bis 3.017 USD ausbauen, ehe eine leichte Korrektur einsetzte.Der gestrige Rücksetzer unter 2.950 USD wurde direkt vor der Unterstützung bei 2.875 USD aufgefangen. Dies ist ein Zeichen für Stärke auf Käuferseite, die auch weiterhin dazu führen dürfte, dass das neue Rekordhoch direkt wieder attackiert wird. Bei einem Ausbruch über 3.017 USD käme es zu einem Anstieg bis 3.050 USD, ehe dort eine weitere Korrektur starten kann. Darüber wäre dagegen mit einer dynamischen Ausweitung der Kaufwelle bis an die Kursziele bei 3.130 und 3.200 USD zu rechnen.Sollte der Kurs dagegen im weiteren Verlauf unter die 2.875 USD-Marke zurücksetzen, wäre von einer Fortsetzung der Korrektur bis an den starken Support bei 2.735 USD auszugehen. An dieser Stelle dürfte sich Palladium wieder nach Norden orientieren und den übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen. Erst bei einem Unterschreiten von 2.735 USD wäre die Rally unterbrochen und mit weiteren Verlusten bis 2.639 und 2.540 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG