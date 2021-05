Gold rast über 1.800 Dollar; Renditen & USD schwächeln

Der Goldpreis stieg am Donnerstag aufgrund eines schwächeren Dollar und schwächelnden Staatsanleiherenditen um mehr als 1% und katapultierte sich über das wichtige, psychologische Niveau bei 1.800 Dollar je Unze, berichtet CNBC . "Bisher haben wir noch keine starke Erholung der Staatsanleiherenditen beobachtet", so Edward Moya von OANDA.Trotz wirtschaftlichem Optimismus erscheint es unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve ihre akkommodierende Haltung bereits aufgeben werden, und die Inflationsangst der Investoren sollte Gold unterstützen, fügte Moya an.In Zeiten heftigen Regierungsstimulus wird Gold als eine Absicherung gegen mögliche Inflation angesehen, doch hohe Staatsanleiherenditen haben die Attraktivität des Bullion in diesem Jahr gedämmt. "Gold fängt an, aufgrund zunehmenden Inflationsdrucks zu steigen... Gold könnte innerhalb des nächsten Monats über 1.850 Dollar steigen", meinte auch Edward Meir von ED&F Man Capital Markets.© Redaktion GoldSeiten.de