Gold höher; USD & Renditen niedriger

Der Goldpreis verzeichnete am Freitagmorgen in Asien einen Aufschwung, während der Dollar auf ein 1-Wochentief rutschte und die US-Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe aufgrund positiver Wirtschaftsdaten aus den USA auf ein 2-Wochentief sank, berichtet Investing.com Vorsitzende der Cleveland Federal Reserve, Loretta Mester, erklärte am Donnerstag, dass sich die US-Wirtschaft zwar erholen würde, weitere Verbesserungen jedoch notwendig seien, bevor die Federal Reserve anfangen könne, die geldpolitische Unterstützung herunterzufahren.Im Vereinigten Königreich behielt die Bank of England den Leitzins bei 0,10%, nachdem sie ihre Zinsentscheidung am Donnerstag bekanntgab. Japan soll wahrscheinlich seinen Notstand verlängern, der derzeit Tokio sowie zwei weitere Präfekturen bis Ende Mai abdeckt, so japanischer Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura.© Redaktion GoldSeiten.de