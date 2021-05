Aufatmen: Goldpreis endlich über 1.800

Goldinvestoren können endlich aufatmen, nachdem der Preis über den Widerstand bei 1.800 Dollar je Unze gebrochen ist, berichtet Kitco News . Und einige Analysten erwarten höhere Preise. Bart Melek von TD Securities meinte, dass die Breakeven-Rate der 10-Jahresstaatsanleihe aufgrund steigenden Inflationsdruck höher ausfiele, was wiederum den USD belasten würde.Er fügte außerdem hinzu, dass eine steigende Inflation dabei geholfen habe, Gold über 1.800 Dollar zu bringen. Auch wenn Gold eine solide Entwicklung über einen wichtigen Widerstandspunkt hinlegte, so brauche es laut Melek weitere Arbeit, um das neue Momentum aufrechtzuerhalten. "In diesem Umfeld sind wir nie komplett über den Berg, doch wir bereiten uns eine nette kleine Rally, während das Momentum zunimmt.""Die technischen und fundamentalen Verbesserungen, die wir kürzlich in Gold beobachten konnten, sind Anzeichen dafür, dass uns bessere Zeiten bevorstehen", meinte Robin Bhar, ein unabhängiger Marktanalyst. "Mit all dem Stimulus, der erwartet wird, kann ich verstehen, warum mehr Schulden und höhere Inflation den Goldpreis weiterhin untermauern und höher treiben werden."© Redaktion GoldSeiten.de