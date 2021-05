Russlands Goldexporte nehmen in Q1 2021 stark zu

Russland verzeichnete einen deutlichen Anstieg an Goldexporten, eine Zunahme um 72% im ersten Quartal des Jahres, berichtet Kitco News . Die Gesamtgoldexporte beliefen sich auf 51,8 Tonnen im Wert von 3 Milliarden Dollar. Alleine im März stiegen die Goldexporte auf 26,5 Tonnen im Wert von fast 1,5 Milliarden Dollar. Das ist etwa 2,3-mal so viel wie im Februar.Der größte Käufer des russischen Goldes bleibt Großbritannien, das 21,1 Tonnen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar erwarb. Russland verzeichnet höhere Goldexporte, seit die Zentralbank des Landes das grüne Licht für lokale Banken gab, ihr Gold zu exportieren, nachdem man die offiziellen Goldkäufe im April des letzten Jahres pausiert hatte.Laut Ksenia Yudaeva von der russischen Zentralbank sei diese Pausierung noch immer intakt. "Das ist eine Entscheidung, die wir nicht im Voraus angeben. Ich muss sagen, dass wir dies derzeit in Betracht ziehen. Wenn etwaige Entscheidungen getroffen werden, informieren wir den Markt... wenn wir die Notwendigkeit sehen, wieder zu kaufen. Doch derzeit besteht diese Notwendigkeit nicht", so Yudaeva.© Redaktion GoldSeiten.de