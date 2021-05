Optimismus nur wegen falschem Pessimismus ist gefährlich

Für Optimismus braucht man einen Grund. Daten, die falschen Pessimismus abblasen sind kein ausreichender Grund für Optimismus.Wenn Kinos geschlossen sind und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen ... und die Ausgaben dafür für Holzterrassen ausgegeben werden (zusätzlich zu den normalen Ausgaben für Holzterrassen), dann mangelt es an Holz für Holzterrassen, der Preis für Holz schießt in die Höhe. Der Preis für geschlossene Kinos und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen bleibt gleich, denn mangels irgendeines Umsatzes kommt gar kein neuer Preis zustande, auch kein niedrigerer. UND ES GIBT WEDER MEHR GELD NOCH WURDE MEHR GELD AUSGEGEBEN BEI DIESEM AUSTAUSCHVORGANG.Real besteht daher unendlicher Mangel (mit Teuerung) hier versus unendlicher Überschuß ohne Preisauszeichnung da. Und das will dann jemand messen können???Preisindizes werden aussagelos falsch. Eigentlich ist das Obige eine Binsenweisheit, warum 99% der Marktteilnehmer sie nicht verstehen, bleibt ein Geheimnis.Nun wurde seit Wochen mit nicht funktionsfähigen Preisindizes Inflationsangst geschürt, welche auch zum Anstieg von Marktzinsen führte.Siehe dazu (invers zu den Marktzinsen laufend) die Kurse der 10 jährigen US- Staatsanleihemit Kursboden (Marktzinstop) Anfang April 2021.Die Glücksritterversucherinterpreten unlesbarer Preisindizes (Blinde im Nebel) bauten bereits die Blindpanik Stufe 2 auf, nämlich, dass wegen rasanter Beschäftigungszunahme der Arbeitsmarkt leergefegt würde und es zu Lohnerhöhungsdruck kommen würde, welcher die "Inflation" zusätzlich anheizt.Wenn Kinos geschlossen sind und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen ... und die Ausgaben dafür für Holzterrassen ausgegeben werden (zusätzlich zu den normalen Ausgaben für Holzterrassen), dann mangelt es an Holz für Holzterrassen, der Preis für Holz schießt in die Höhe, dann (die nächste Binsenweisheit):• Sind die in den geschlossenen Branchen noch immer arbeitslos;• Mangels mehr Holz braucht das Sägewerk auch nicht mehr Mitarbeiter ...Es bleibt dem bei mir vorherrschenden Hausverstand daher völlig unerklärlich, woher abstruse Neubeschäftigungszuwachsratenerwartungen in der abgelaufenen Woche herkamen, die - natürlich - zu 40% VERFEHLT wurden (letzteres ganz logisch- sagt der Hausverstand). Die daraus 99% "überraschende", einem "Triumph" des Binsenweisheitshausverstandes gleichkommende Realität bewegte daher die Märkte.Vom Stochern Blinder im Nebel 1 verfiel man auf Stochern Blinder im Nebel 2, der USD krachte gegen JPY und gegen EUR nach unten:Was sagt der Hausverstand: Der nächste Blödsinn. Der US- Aufschwung ist (siehe Blinde im Nebel 1) viel schwächer als die Umnachteten annahmen aber viel stärker als der negative europäische oder der japanische. Willkommen in der neuen Umnachtung beim Abverkaufen des USD!