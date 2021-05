Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 29. April 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 6. Mai 2021

Gewissheiten über ein klares Bild der Zukunft zu gewinnen, wird von Minute zu Minute komplexer und schwieriger. Es treffen Daten von nie dagewesenen Ereignissen ein, die es scheinbar unmöglich machen, zu wissen, wie sich alles entwickeln wird. Präsident Biden fordert eine höhere Besteuerung der Reichen und einen Mindestlohn von 15 USD.Nachrichten über Manipulationen am Silbermarkt bringen Angst in diesen Marktsektor. Janet Yellen sprach von Inflation. Viele sprechen sogar von einer möglichen Hyperinflation, andere hingegen behaupten, dass wir Amerika japanisiert haben. Eine aktuelle Schlagzeile der New York Times lautet: "Das Erreichen der Herdenimmunität ist in den USA unwahrscheinlich." Die gute Nachricht aber ist, dass Sie nicht wissen müssen, wie sich die Zukunft entwickelt, um Ihr Vermögen zu bewahren. Silber verspeist Zweifel zum Frühstück.Der Silberpreis wird weiter steigen. Warum sind wir uns da so sicher? Anders als die meisten, die versuchen, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie die Zukunft aussehen könnte, schließen wir stattdessen alle Szenarien aus, in denen der Silberpreis nicht steigen würde. Selbst wenn Sie kein Spezialist für den fundamentalen Handel sind, fühlt es sich mittlerweile intuitiv einfach falsch an, dass so viel frisch gedrucktes Geld in den Umlauf gebracht wird. Historisch gesehen sind Edelmetalle der sicherste Zufluchtsort in Zeiten von Schwierigkeiten und Zweifeln. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein.In der Veröffentlichung der letzten Woche haben wir den obigen Chart mit diesem Kommentar gepostet:"Wir haben die etwas höhere Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Kursanstiegs erkannt, da wir eine mit einer dunkelgrünen horizontalen Linie markierte Verteilungszone überwunden haben, die nun als Unterstützung dient." ...und damit lagen wir goldrichtig:Während diese Wochencharts zwar etwas ähnlich aussehen mögen, ist nun etwas Bedeutendes passiert. Der folgende Tages-Chart zeigt dies deutlicher.