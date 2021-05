Zell kauft zum ersten Mal in seiner Laufbahn Gold

Sam Zell erklärte gegenüber David Westin in der Sendung "Bloomberg Wall Street Week" kürzlich, dass er zum ersten Mal in seiner Laufbahn Gold gekauft habe, nachdem er das gelbe Metall über viele Jahre in Frage gestellt hatte.Der Chairman und Gründer von Equity Group Investments habe sich für diesem Schritt entschieden, um einen Schutz gegen die aufkommende und stellenweise bereits vorherrschende Inflation zu erhalten. Das endlose Gelddrucken und die horrende Verschuldung werden laut Zell nicht ohne Folgen bleiben.Der Investmentexperten erläutert in dem Interview zudem, dass die Steuerpläne der US-Regierung das Land zum Stillstand bringen könnten.© Redaktion GoldSeiten.de