Ed Moy: Was beeinflusst den Goldpreis

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Ed Moy, dem Chefmarktstrategen bei Valaurum und ehemaligen Direktor der U.S. Mint, über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Marktexperte erklärt in dem Gespräch, dass für die langfristigen Fundamentaldaten des gelben Metalls das Inflationsrisiko eine entscheidende Rolle spiele. Er halte dieses Risiko derzeit sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig für bedeutend. Als Grund dafür nennt er den rasanten Anstieg der Geldmenge."Es ist das größte Wachstum der US-Geldmenge in unserer gesamten Geschichte, und der einzige Grund, warum wir keine Inflation sehen, ist dass der andere Teil der Inflation, neben der Geldmenge, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist – also wie oft dieses eine Stück Währung verwendet wird. Im Moment ist die Umlaufgeschwindigkeit sehr niedrig", so Moy.Gold dürfte weiterhin von der Unsicherheit rund um die Erholung der Wirtschaft profitieren. Hier gingen die Meinungen der US-Regierung und des privaten Sektors auseinander. "Solange das Inflationsrisiko nicht signifikant reduziert ist und solange es nicht mehr Klarheit darüber gibt, inwieweit sich die Wirtschaft erholen wird, sind aktuell diese beiden Faktoren langfristig günstig für Gold", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de