Evy Hambro über den aktuellen Zyklus der Rohstoffe

Evy Hambro, Leiter des Bereichs Thematic Investing bei BlackRock, sprach im Bloomberg-Interview gestern über den aktuellen Rohstoffzyklus.Der Experte begründet die jüngsten Preisanstiege der Rohstoffe neben den "grünen" Initiativen der Regierungen mit einer zuvor langen Phase niedriger Nachfrage und geringer Investitionen der Branche im Bereich der Angebotsförderung: "Wir kommen jetzt aus einer Phase gedrückter Nachfrage, aber wir kommen auch aus einer sehr langen Periode von unzureichenden Investitionen in neue Rohstoffquellen."Bekanntlich benötige eine Steigerung des Angebots bzw. der Förderung bei den meisten Rohstoffen eine lange Vorlaufzeit.Hambro geht bei Kupfer von neuen Preishochs aus, anschließend werde das Metall ein tieferes Niveau markieren und daraufhin in dieser Spanne verbleiben, während sich der Markt an das neue Angebots- und Nachfrageumfeld anpasse.Weiterhin sei die Gefahr der Substitution im aktuellen Zyklus deutlich niedriger als in vorherigen, da viele Rohstoffe nicht wirklich ersetzt werden könnten.