Clarity Gold erwirbt strategische Oberflächenrechte im Projekt Destiny

Vancouver, 11. Mai 2021 - Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, den Kauf von Oberflächenrechten an zwei Parzellen mit einer Gesamtfläche von ungefähr 82 Hektar in einem wichtigen Teil des Projekts Destiny im Abitibi Greenstone Belt in Quebec bekanntzugeben.Die Oberflächenrechte umfassen den Kern einer historischen Liegenschaft und wurden einer in der Region einheimischen Familie abgekauft. Die Sicherstellung der Oberflächenrechte erlaubt dem Unternehmen, effizient zu arbeiten und bietet Sicherheit bei der Weiterentwicklung des Projekts.Nach eingehender Due Diligence sind wir hocherfreut, diese Oberflächenrechte erworben zu haben. Es wird dem Unternehmen ermöglichen, Arbeiten im fortschreitenden Bohrprogramm effektiv auszuführen. Dies ist auch ein Schritt vorwärts in der Sicherheit zur Weiterentwicklung dieses Projekts als langfristige Investition, äußerte James Rogers, CEO von Clarity. Neben einfacherem Zugang zum Arbeitsbereich sichern diese Oberflächenrechte Raum für Infrastruktur bei der Weiterentwicklung des Projekts.Der Gesamtkaufbetrag von 250.000,00 CAD für die beiden Parzellen, d. h. 125.000,00 CAD pro Parzellen, umfasst eine Barzahlung von 25.000,00 CAD bei Abschluss, mit dem verbleibenden Betrag von 100.000.00 CAD zahlbar in 4 gleichen aufeinanderfolgenden Raten von 25.000,00 CAD vierteljährlich nach Abschluss. Die oben erwähnte Gesamtfläche gilt abzüglich eines etwa 1,86 Hektar großen Teils in einem der beiden Parzellen, der abgespalten und an die Verkäufer übertragen wird. Clarity wird das Wegerecht durch dieses unterteilte Gebiet erhalten.Clarity Gold Corp. führt aktiv Bohrarbeiten und die Weiterentwicklung des 5.013 Hektar großen Projekts Destiny aus. Das Projekt liegt im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi entlang eines großen Strukturabbruchs, der weitgehend unerforscht ist. Das Projekt verfügt über ausgezeichnete Infrastruktur mit Straßenzugang ungefähr 75 km nord-nordöstlich der Stadt Val dOr. Bisher wurden beachtliche Arbeiten im Projekt durchgeführt, einschließlich Diamantbohrungen über mehr als 50.000 Meter.Ein ausführlicherer Bericht steht dem Leser auf der Website des Unternehmens zur Verfügung. Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % der Anteile am Projekt Destiny, dem Vorzeigeprojekt von Clarity, einem goldfokussierten Projekt im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, unterzeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.FÜR DAS BOARDJames Rogers, Chief Executive OfficerTel: 1 (833) 387-7436E-Mail: info@claritygoldcorp.comWebsite: www.claritygoldcorp.comDie Canadian Securities Exchange (von CNSX Markets Inc. betrieben) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!