The Royal Mint prägt ihre erste 10-Kilo-Goldmünze

© The Royal Mint

Die Royal Mint hat zum ersten Mal in ihrer 1.100-jährigen Geschichte eine Zehn-Kilo-Gold-Gedenkmünze hergestellt. Die Münze bildet den Abschluss der Gedenkmünzenserie namens " Queen's Beasts " und zeigt alle zehn dieser Wesen Seite an Seite.Die im Jahr 2017 gestartete Kollektion ist an die zehn Steinstatuen, die bei der Krönung Ihrer Majestät Elizabeth II im Jahr 1953 den Weg zur Westminster Abbey säumten, angelehnt."Beginnend mit dem Löwen von England im Jahr 2017, hat die The Queen's Beasts Collection die Geschichte und Symbolik jeder dieser Kreaturen der Reihe nach vorgestellt. Die Reihe der Krönungstiere auf Gedenkmünzen der Royal Mint ist nun komplett und die Feierlichkeiten gehen weiter mit einer Sondermünze, die alle zehn Tiere in einem Design vereint. Diese prächtigen königlichen Wächter – Löwen, ein Greif, ein Falke, ein Stier, ein Yale, ein Windhund, ein Drache, ein Einhorn und ein Pferd – sind auf einer Münze vereint und umgeben das Bildnis Ihrer Majestät der Königin", heißt es seitens der Prägestätte.© Redaktion GoldSeiten.de