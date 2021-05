Caledonia Mining Corporation: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Nominee Dafür Prozent Dagegen Prozent Enthaltung

Leigh Wilson 4,490,861 84.40% 829,914 15.60% 8,468



Steve Curtis 5,313,846 99.87% 6,909 0.13% 8,488



Mark Learmonth 5,168,136 97.14% 152,239 2.86% 8,868



John Kelly 5,275,981 99.16% 44,774 0.84% 8,488



Johan 5,275,618 99.15% 45,157 0.85% 8,468

Holtzhausen



John McGloin 4,408,643 82.86% 912,132 17.14% 8,468



Nick Clarke 5,275,267 99.15% 45,408 0.85% 8,568



Geralda 5,316,600 99.90% 5,155 0.10% 7,488

Wildschutt

St. Helier, 11. Mai 2021 - Caledonia Mining Corporation plc (das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die "AGM") bekannt, die heute in St. Helier, Jersey, stattfand.Die Gesamtzahl der bei der Hauptversammlung persönlich oder durch Bevollmächtigte anwesenden Aktionäre betrug 81, was 43,97 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft entspricht.Die nachstehende Tabelle zeigt die erhaltenen Stimmrechtsvollmachten zu den Beschlüssen 1(a) bis 1(h), die durch Handzeichen ordnungsgemäß angenommen wurden, um die acht zur Wiederwahl vorgeschlagenen Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder wieder zu bestätigen:- BDO South Africa Inc. wurde als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das folgende Jahr wiederbestellt und die Direktoren wurden ermächtigt, dessen Vergütung festzulegen; und- Die Herren Holtzhausen, Kelly und McGloin wurden als Mitglieder des Prüfungsausschusses wiederbestellt.Der vollständige Wortlaut der einzelnen Beschlüsse ist zusammen mit Erläuterungen in der Einberufung der Hauptversammlung und im Management Information Circular vom 29. März 2021 enthalten, die auf der Website der Gesellschaft unter www.caledoniamining.com verfügbar sind.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 759 078 1139WH Irland (Nomade & Makler)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlythewiegeTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTelefon: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.ch