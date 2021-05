Endeavour Silver: Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2021; Ergebnis-Telefonkonferenz heute um 10 Uhr PDT

Q1 2021 Highlights Dreimonatszeitraum

bis 31. März





2021 2020 %

Veränd

erung





Produktion

Produzierte Silberunzen 1,048,1 857,659 22%

00



Produzierte Unzen Gold 11,109 8,476 31%

Produzierte zahlbare Unzen 1,036,7 849,791 22%

Silber 10



Produzierte zahlbare Unzen 10,894 8,320 31%

Gold



Produzierte Unzen 1,936,8 1,535,7 26%

Silberäquivalent 20 39



Cash-Kosten pro Silberunze 7.86 7.85 0%

Gesamtproduktionskosten pro 15.41 16.35 (6%)

Unze



All-in sustaining costs pro 19.94 18.38 8%

Unze



Verarbeitete Tonnen 209,453 199,327 5%

Direkte Betriebskosten pro 112.36 96.90 16%

Tonne



Direkte Kosten pro Tonne 126.23 101.63 24%

Silber-Co-Produkt-Cash-Koste15.16 11.51 32%

n



Gold-Co-Produkt-Cash-Kosten 950 1,226 (22%)

Finanzen

Umsatz (Mio. $) 34.5 21.9 58%

Verkaufte Silberunzen 623,379 665,500 (6%)

Verkaufte Goldunzen 10,663 7,454 43%

Realisierter Silberpreis pro27.17 15.33 77%



Unze

Realisierter Goldpreis pro U1,703 1,633 4%

nze



Nettogewinn (-verlust) (in 12.2 (15.9) 177%

Mio.

$)



Bereinigter Nettogewinn (4.7) (15.9) 70%

(-verlust) (Mio.

USD)



Betriebsergebnis (Verlust) 5.7 (2.9) 296%

der Mine (Mio.



$)

Operativer Cashflow der 13.3 4.3 211%

Mine (Mio.

$)



Operativer Cashflow vor 5.2 (5.0) 205%

Veränderung des

Betriebskapitals



Ergebnis vor ITDA (Mio. $) 24.0 (6.7) 457%

Betriebskapital (Millionen 113.1 27.2 316%

USD)



Aktionäre

Gewinn (Verlust) je Aktie - 0.08 (0.11) 173%

unverwässert



Bereinigter Gewinn (0.03) (0.11) 74%

(Verlust) je Aktie -

unverwässert



Operativer Cashflow vor 0.03 (0.04) 194%

Working-Capital-Veränderung

en je

Aktie



Gewichteter Durchschnitt 159,670 141,810 13%

der ausstehenden ,842 ,208Die oben

Aktien genannten Kennzahlen sind Schlüsselkennzahlen,

die von der Geschäftsleitung verwendet werden, sie

sollten jedoch nicht die einzigen Kennzahlen sein, die

zur Bestimmung der Performance der Geschäftstätigkeit

des Unternehmens herangezogen



werden. Die entsprechenden Definitionen und Überleitunge

n

sind im Lagebericht enthalten.

Drei Monate

endeten



31. 31.

März, März,



2021 2020



Betriebliche Aktivitäten

Periodenergebnis (Verlust) $12,24 $(15,9)

9 26





Nicht liquiditätswirksame Posten:

Aktienbasierte Vergütung 1,165 745

Abschreibungen und Wertminderungen 7,624 6,268

Wertaufholung langfristiger Vermöge (16,7) -

nswerte 91



Latenter Ertragsteueraufwand 3,127 1,864

Nicht realisierter Fremdwährungsver 90 654

lust

(-gewinn)

Finanzierungskosten 291 311

Abschreibung von Vorräten auf den - 1,042

Nettoveräußerungswert



Verlust aus Anlagenabgang 34 78

Verlust (Gewinn) aus sonstigen (2,54) (7 )

Investitionen 6



Nettoveränderung des nicht (9,16) 2,622

zahlungswirksamen 6

Betriebskapitals



Mittelzufluss (-abfluss) aus (3,92) (2,34)

laufender 3 9

Geschäftstätigkeit





Investitionstätigkeit

Erlöse aus dem Abgang von 556 27

Sachanlagevermögen



Ausgaben für Mineralien, (7,27) (5,51)

Sachanlagen und 0 2

Ausrüstung



Kauf von marktgängigen Wertpapieren (832 ) -

Erlöse aus dem Abgang von 4,383 -

Wertpapieren des

Umlaufvermögens



Rückzahlung von (Investitionen in) (20 ) -

langfristigen

Einlagen



Mittelzufluss/(-abfluss) aus Invest (3,18) (5,48)

itionstätigkeit 3 5





Finanzierungstätigkeit

Rückzahlung von (969 ) (772 )

Darlehensverbindlichkeiten



Tilgung von (42 ) (43 )

Leasingverbindlichkeiten



Gezahlte Zinsen (193 ) (218 )

Öffentliche Aktienangebote 30,10 1,485

0



Ausübung von Optionen 3,798 12

Kosten für die Ausgabe von Aktien (602 ) (74 )

Mittelzufluss/(-abfluss) aus Finanz 32,09 390

ierungstätigkeit 2





Auswirkung von (80 ) (934 )

Wechselkursänderungen auf den

Finanzmittelbestand





Zunahme (Abnahme) der 24,98 (7,44)

Zahlungsmittel und 6 4

Zahlungsmitteläquivalente



Zahlungsmittel und 61,08 23,36

Zahlungsmitteläquivalente, Beginn 3 8

der

Periode



Zahlungsmittel und $85,98 $14,99

Zahlungsmitteläquivalente, Ende 9 0Diese

der Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten

Periode Konzernzwischenabschluss zum 31.



März 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelese

n

werden.

Drei Monate per Ende





31. März, 31. März,

2021 2020



Umsatzerlöse $ 34,466 $ 21,927



Kosten des Umsatzes:

Direkte Produktionskosten 18,728 16,800

Lizenzgebühren 2,460 857

Aktienbasierte Vergütungen 118 91

Abschreibungen und 7,496 6,023

Wertminderungen



Abschreibung von Vorräten auf - 1,042

den

Nettoveräußerungswert



28,802 24,813



Operatives Ergebnis (Verlust) 5,664 (2,886)

der

Mine





Kosten:

Erkundung und Auswertung 4,130 2,382

Allgemeines und Verwaltung 3,523 2,005

Pflege- und Wartungskosten 521 1,345

Wertaufholung langfristiger Ve (16,79) -

rmögenswerte 1



(8,617) 5,732



Operatives Ergebnis (Verlust) 14,281 (8,618)



Finanzierungskosten 291 310



Sonstige Erträge

(Aufwendungen):



Devisen (694 ) (4,917)

Investitionen und Sonstiges 2,751 49

2,057 (4,868)



Gewinn (Verlust) vor Steuern 16,047 (13,79)

6





Ertragsteueraufwand (-erstattu

ng):



Laufender Ertragsteueraufwand 671 266

Latenter Ertragsteueraufwand ( 3,127 1,864

-

ertrag)

3,798 2,130



Jahresüberschuss (-fehlbetrag) 12,249 (15,92)

und Gesamtergebnis 6

(-

fehlbetrag) der Periode



Unverwässertes Ergebnis je $ 0.08 $ (0.11 )

Aktie basierend auf dem

Jahresüberschuss

(-

fehlbetrag)

Verwässertes Ergebnis je $ 0.07 $ (0.11 )

Aktie auf Basis des

Jahresüberschusses

(-fehlbetrags)





Unverwässerter gewichteter 159,67 141,81

Durchschnitt der Anzahl der 0,842 0,208

im Umlauf befindlichen

Aktien



Verwässerter gewichteter 163,74 141,81

Durchschnitt der Anzahl der 2,420 0,208Diese

im Umlauf befindlichen Erklärung sollte in Verbindung

Aktien mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss zum

31.



März 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelese

n

werden.

31. 31.

März, Dezemb

er,



2021 2020



AKTIVA



Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und $ 85,9 $ 61,0

Zahlungsmitteläquivalente 89 83



Sonstige Investitionen 3,71 4,76

2 7



Forderungen aus Lieferungen und 16,9 20,1

Leistungen und sonstige 59 44

Forderungen



Forderungen aus Ertragsteuern 27 52

Vorräte 21,7 16,6

74 40



Zur Veräußerung gehaltene 17,5 -

Vermögenswerte 03



Rechnungsabgrenzungsposten 3,20 2,28

8 4



Total Umlaufvermögen 149, 104,

172 970





Einlagen 611 591

Abgegrenzte Finanzierungskosten - 294

Erstattungsfähige Einkommensteuer 3,57 -

0



IVA-Forderung 2,67 2,67

2 6



Latente Ertragsteueransprüche 9,70 12,7

5 53



Immaterielle Vermögensgegenstände 370 492

Nutzungsrechte an geleasten Vermög 725 861

enswerten



Mineralische Liegenschaften, 86,5 87,9

Anlagen und 59 55

Einrichtungen



Gesamtvermögen $ 253, $ 210,

384 592





VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL



Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen $ 25,8 $ 27,7

und Leistungen und abgegrenzte 67 64

Schulden



Verbindlichkeiten aus 2,00 3,03

Ertragsteuern 5 8



Verbindlichkeiten aus Krediten 3,43 3,57

3 8



Leasingverbindlichkeiten 174 173

Zur Veräußerung gehaltene Schulden 4,61 -

5



Kurzfristige Verbindlichkeiten, 36,0 34,5

gesamt 94 53





Verbindlichkeiten aus Krediten 5,27 6,09

0 4



Leasingverbindlichkeiten 886 921

Rückstellung für Rekultivierung 4,35 8,87

und 7 6

Sanierung



Latente Ertragsteuerverbindlichkei 1,15 1,07

t 9 7



Gesamtverbindlichkeiten 47,7 51,5

66 21





Eigenkapital

Stammaktien, unbegrenzt

genehmigte Aktien, ohne

Nennwert,

ausgegeben



und im Umlauf 164.706.112 554, 517,

Aktien (31.12.2020 - 157.924.708 463 711

Aktien)



Beigetragener Überschuss 7,20 9,66

8 2



Gewinnrücklagen (Fehlbetrag) (356) (368)

,053 ,302



Eigenkapital, gesamt 205, 159,

618 071



Summe der Verbindlichkeiten und $ 253, $ 210,

des 384 592Diese

Eigenkapitals Erklärung sollte in Verbindung mit dem

verkürzten Konzernzwischenabschluss zum 31.



März 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelese

n

werden.

VANCOUVER, 11. Mai 2021 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2021 bekannt. Das Unternehmen betreibt drei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Mine Guanacevi im Bundesstaat Durango, die Mine Bolanitos im Bundesstaat Guanajuato und die Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas.Bradford Cooke, CEO, kommentierte: "Wir haben einen guten Start in das Jahr 2021, wobei die Minenbetriebe unsere Produktionspläne erfüllen, ungeachtet der schweren Wetterereignisse, die eine Verlangsamung der Produktion im 1. Quartal zur Folge hatten. Infolgedessen waren unsere Betriebskosten etwas höher als geplant, aber wir erwarten, dass die Kosten in Zukunft niedriger sein werden.""Umsatz, Cashflow und Ergebnis waren im 1. Quartal 2021 im Vergleich zum 1. Quartal 2020 deutlich höher. Der Verkauf von ElCubo hat dazu beigetragen, unser Ergebnis zu steigern, was durch unsere Entscheidungen, einen Teil der Metallbestände gegen Ende des 1. Quartals zurück zu halten, sowie durch erhöhte allgemeine und administrative Kosten ausgeglichen wurde.""Die Machbarkeitsstudie für Terronera ist auf dem besten Weg, im 3. Quartal abgeschlossen zu werden und die Explorationsarbeiten laufen in allen unseren Minen und Projekten, um sehr aussichtsreiche Ziele zu testen. Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, da sich unsere Aufmerksamkeit auf die Entwicklung unseres nächsten Kernvermögens bei Terronera richtet."- Metallproduktion: Produzierte 1.039.710 Unzen (oz) Silber, ein Plus von 22 %, und 10.894 oz Gold, ein Plus von 31 %, im Einklang mit der Prognose von 1,9 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq), ein Plus von 26 %, bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 80:1, im Vergleich zu Q1, 2020.- Bruttoumsatz: Insgesamt 35,1 Mio. $, ein Plus von 58%, durch den Verkauf von 623.379 oz Silber und 10.663 oz Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 27,17 $ pro oz Silber und 1.703 $ pro oz Gold. Das Unternehmen hielt 523.235 Unzen Silber und 1.123 Unzen Gold als Barrenbestand und 6.582 Unzen Silber und 566 Unzen Gold als Konzentratbestand. Das Management hielt während der Preiskorrektur in den letzten beiden Märzwochen Metall vom Verkauf zurück.- Betriebskosten: Cash-Kosten(1) $ 7,86 pro zahlbare Unze Silber, gleichbleibend im Jahresvergleich, und All-in Sustaining Costs (AISC)(1) $ 19,94 pro zahlbare Unze Silber, 8 % höher als im Vorjahr, beide abzüglich der Goldgutschriften.- Cashflow: 5,2 Mio. $ Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals, ein Plus von 205 % im Vergleich zum 1. Quartal 2020, da das Unternehmen Fertigwaren anhäufte, in Explorationsaktivitäten investierte und die Machbarkeitsstudie für Terronera vorantrieb.- Nettogewinn: Ein Gewinn von 12,2 Mio. $ oder 0,08 $ pro Aktie, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu einem Verlust von 15,9 Mio. $ im 1. Quartal 2020, der auf die Rückbuchung der historischen Wertminderung des im April verkauften Vermögenswertes El Cubo zurückzuführen ist und durch verstärkte Explorations- und Evaluierungsaktivitäten sowie höhere Steueraufwendungen ausgeglichen wurde. Ohne die Rückbuchung der Wertminderung ergab das bereinigte Ergebnis einen Verlust von 4,5 Mio. $. Zum Quartalsende wurde der Bestand an fertigem Gold zu Kosten von 8,0 Mio. $ im Vergleich zum Marktwert von 15,9 Mio. $ ausgewiesen.- Vereinbarung zum Verkauf der El Cubo-Vermögenswerte: Der Verkauf der El Cubo-Aktiva in Guanajuato, Mexiko, an Vangold Mining Corp. wurde für 15 Mio. $ in bar und in Form von Aktienzahlungen mit bis zu 3 Mio. $ an bedingten Zahlungen vorangetrieben, wobei die Transaktion am 9. April 2021 abgeschlossen wird.- Bilanz: Cash-Position $86,0 Mio., plus 473% und Working Capital $113,1 Mio., plus 316% im Vergleich zu Q1, 2020. Aufnahme von 30,1 Mio. $ Eigenkapitalfinanzierung durch eine ATM-Fazilität. Einzige langfristige Verbindlichkeiten sind Ausrüstungsdarlehen in Höhe von 8,7 Mio. $, die in den Vorjahren zur Aufrüstung der mobilen Flotte aufgenommen wurden.(1) Der operative Cashflow der Mine, die Cashkosten und die All-in Sustaining Costs sind Non-IFRS-Kennzahlen. Bitte beachten Sie die Definitionen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens.Im 1. Quartal 2021 stieg der Nettoumsatz um 58 % auf 34,5 Mio. $, was auf die höheren Metallpreise und die gestiegene Produktion zurückzuführen ist. Infolgedessen stiegen der Cashflow aus dem Minenbetrieb, der operative Cashflow und das EBITDA im Vergleich zu Q1 2020 deutlich an. Das Unternehmen verbuchte einen Gewinn von 12,2 Mio. $ im Vergleich zu einem Verlust von 15,9 Mio. $ in Q1, 2020. Eine Wertminderungsauflösung in Höhe von 16,8 Mio. $ wurde aufgrund der Klassifizierung der Mine El Cubo und der damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als zur Veräußerung gehalten im Zusammenhang mit dem Verkauf am 9. April verbucht.Die Umsatzkosten für das 1. Quartal 2021 betrugen 28,8 Mio. $, ein Anstieg von 16 % gegenüber den Umsatzkosten von 24,8 Mio. $ im gleichen Zeitraum 2020. Der Anstieg der Umsatzkosten war in erster Linie auf deutlich höhere Lizenzgebühren und Arbeitskosten zurückzuführen, die teilweise durch eine verbesserte Produktivität in den Betrieben Guanacevi und Bolanitos ausgeglichen wurden. Die Lizenzgebühren stiegen um 187 % auf 2,5 Mio. $, was auf höhere realisierte Preise und den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen Porvenir Cuatro im Betrieb Guanacevi zurückzuführen ist, der den deutlich höheren Lizenzgebühren unterliegt.Das Unternehmen erhöhte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Silber und Gold auf 529.817 Unzen bzw. 1.689 Unzen zum 31. März 2021 im Vergleich zu 116.484 Unzen Silber und 1.459 Unzen Gold zum 31. Dezember 2020. Die diesen Fertigerzeugnissen zugeordneten Kosten betrugen zum 31. März 2021 8,0 Mio. $, verglichen mit 3,6 Mio. $ zum 31. Dezember 2020. Am 31. März 2021 betrug der Marktwert der Fertigwarenbestände 15,9 Mio. $, verglichen mit 5,8 Mio. $ am 31. Dezember 2020.Für den Zeitraum bis zum 31. März 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 34,5 Mio. $, was einem Anstieg von 58 % gegenüber 21,9 Mio. $ entspricht. Der Bruttoumsatz von 35,1 Mio. $ im 1. Quartal 2021 stellte eine Steigerung von 57 % gegenüber den 22,8 Mio. $ im selben Zeitraum 2020 dar. Es gab einen Rückgang der verkauften Silberunzen um 6 % und einen Anstieg des realisierten Silberpreises um 77 %, was zu einem Anstieg des Silberumsatzes um 66 % führte. Es gab einen Anstieg der verkauften Unzen Gold um 43 % und einen Anstieg des realisierten Goldpreises um 4 %, was zu einem Anstieg der Goldverkäufe um 49 % führte. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 623.379 Unzen Silber und 10.663 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von 27,17 $ bzw. 1.703 $ pro Unze, verglichen mit einem Verkauf von 665.500 Unzen Silber und 7.454 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von 15,33 $ bzw. 1.633 $ pro Unze im selben Zeitraum des Jahres 2020. In den drei Monaten bis zum 31. März 2021 lagen die Spotpreise für Silber und Gold bei durchschnittlich 26,26 $ bzw. 1.794 $.Nach Umsatzkosten in Höhe von 28,8 Mio. $ (1. Quartal 2020 - 24,8 Mio. $) belief sich das Betriebsergebnis der Mine auf 5,7 Mio. $ (1. Quartal 2020 - Verlust von 2,9 Mio. $) aus dem Bergbau- und Mühlenbetrieb in Mexiko.Abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 7,5 Mio. $ (Q1, 2020 - 6,0 Mio. $) und der aktienbasierten Vergütung in Höhe von 0,1 Mio. $ (Q1, 2020 - 0,1 Mio. $) betrug der operative Cashflow der Mine vor Steuern 13,3 Mio. $ in Q1, 2021 (Q1, 2020 - 4,3 Mio. $). Nach Explorations- und Evaluierungsausgaben in Höhe von 4,1 Mio. $ (Q1, 2020 - 2,4 Mio. $), allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 3,5 Mio. $ (Q1, 2020 - 2,0 Mio. $) und Pflege- und Wartungskosten für El Cubo in Höhe von 0,5 Mio. $ (Q1, 2020 - 1,3 Mio. $) betrug das Betriebsergebnis 14,3 Mio. $ (Q1, 2020 - Verlust von 8,6 Mio. $). Eine Wertminderungsauflösung in Höhe von 16,8 Mio. $ wurde aufgrund der Klassifizierung der Mine El Cubo und der damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als zur Veräußerung gehalten im Zusammenhang mit dem Verkauf am 9. April verbucht.Der Nettogewinn belief sich auf 12,2 Mio. US-Dollar (0,08 US-Dollar pro Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von 15,9 Mio. US-Dollar (Verlust von 0,11 US-Dollar pro Aktie) in Q1 2020.Der laufende Steueraufwand stieg auf 0,7 Mio. $ (1. Quartal 2020 - 0,3 Mio. $) im Zusammenhang mit einer Erhöhung der Sonderabgabe für den Bergbau, während ein latenter Steueraufwand in Höhe von 3,1 Mio. $ aufgrund der geschätzten Nutzung von Verlustvorträgen zur Verringerung des steuerpflichtigen Gewinns bei Guanacevi und Bolanitos (1. Quartal 2020 - 1,9 Mio. $) verbucht wurde.Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im 1. Quartal 2021 im Vergleich zum 1. Quartal 2020 um 16 % auf 112,36 $, was auf höhere Betriebskosten bei Guanacevi und Bolanitos zurückzuführen ist, die durch niedrigere Kosten bei El Compas ausgeglichen wurden. Bei Guanacevi und Bolanitos sind die Arbeitskosten gestiegen und bei Guanacevi wurde mehr Erz von Dritten gekauft als im Vorjahr. Einschließlich der Lizenzgebühren und der speziellen Bergbauabgabe stiegen die direkten Kosten pro Tonne um 24 % auf 126,23 $. Die Lizenzgebühren stiegen um 187 % auf 2,5 Mio.$, da die erhöhte Produktion aus dem Konzessionsgebiet El Curso bei Guanacevi und die höheren Preise die Lizenzgebühren deutlich erhöhten. Die höheren Preise und die höheren Gehalte erhöhten die Sonderabgaben für das erste Quartal 2021 auf 0,4 Mio. $.Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenprodukt-Gutschriften (eine Nicht-IFRS-Kennzahl und ein Standard des Silver Institute) blieben mit 7,86 $ unverändert, da die höheren Gehalte und höheren Preise die höheren direkten Kosten pro Tonne ausglichen. Die nachhaltigen Gesamtkosten (ebenfalls eine Nicht-IFRS-Kennzahl) stiegen im 1. Quartal 2021 um 8 % auf 19,84 $ pro Unze, was auf die höheren allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens und die gestiegenen Investitionsausgaben bei Guanacevi zur Beschleunigung der Minenerschließung innerhalb des Erzkörpers El Curso zurückzuführen ist. Im 1. Quartal 2020 enthielten die allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens eine Marktrückgewinnung von 1,1 Mio. $ für aufgeschobene Aktieneinheiten, während die Marktrückgewinnung im 1. Quartal 2021 0,2 Mio. $ betrug.Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und die Management's Discussion & Analysis können auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Alle Beträge sind in US$ angegeben.Eine Telefonkonferenz zur Diskussion dieser Ergebnisse findet heute, Dienstag, 11. Mai, um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern. Es ist kein Pass-Code erforderlich.- Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610- Lokal in Vancouver: 604-638-5340- Außerhalb von Kanada und den USA: +-604-638-5340Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter der Nummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +604-638-9010 außerhalb von Kanada und den USA verfügbar. Der erforderliche Passcode ist 6594 #. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.Galina Meleger, Director Investor RelationsToll free: (877) 685-9775Tel: (604) 640-4804Email: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedInIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen im Minenbetrieb und in der Produktion, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die letztendlichen Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -abbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie sie hierin dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen setzen.(ausgedrückt in Tausend U.S.-Dollar)(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für die Aktie und je Aktie)(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für die Aktie und je Aktie)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58333/11052021_DE_EndeavourDE.001.jpeg