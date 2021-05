Kore Mining Ltd. kündigt 8,0 Mio. $ Bought-Deal-Angebot an

Vancouver, 11. Mai 2021 - Kore Mining Ltd. (TSXV: KORE | OTCQX: KOREF) ("KORE" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es im Namen eines Konsortiums von Konsortialführern, einschließlich PI Financial Corp. und Cormark Securities Inc. (gemeinsam die "Konsortialführer"), eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. (zusammen die "Konsortialbanken") abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung haben sich die Konsortialbanken bereit erklärt, 8.422.000 Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 0,95 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 8.000.900 $ entspricht (das "Angebot").Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von $ 1,35 für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots.Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Option zu gewähren, die zum Angebotspreis für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 1.263.300 zusätzliche Einheiten, Optionsscheine oder eine Kombination davon zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren (die "Option der Konsortialbanken"). Wenn die Option der Konsortialbanken in vollem Umfang ausgeübt wird, wird ein zusätzlicher Bruttoerlös in Höhe von 1.200.135 $ durch das Angebot erzielt und der gesamte Bruttoerlös des Angebots wird 9.201.035 $ betragen.Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Goldvorkommen in Kalifornien sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.Das Angebot soll am oder um den 3. Juni 2021 oder zu einem anderen, zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbarten Datum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.Die Anteile werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme der Provinz Quebec) gemäß National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions und in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden muss.Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung ausgenommen.KORE ist zu 100 % Eigentümer der Goldprojekte Imperial und Long Valley in Kalifornien. Beide Projekte haben positive wirtschaftliche Bewertungen, die KORE auf den Weg bringen, bis zu 350.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren. KORE wird von dem strategischen Investor Eric Sprott unterstützt, der 26% der Basisaktien von KORE besitzt. Das Management und der Vorstand von KORE sind mit den Aktionären abgestimmt, die weitere 38% der Basisaktien besitzen. KORE entwickelt aktiv sein Imperial-Gold-Projekt und betreibt eine aggressive Exploration in seinem gesamten Portfolio.Weitere Informationen zu KORE finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.koremining.com oder kontaktieren Sie uns unter info@koremining.com oder telefonisch unter (888) 407-5450.Im Auftrag von Kore Mining Ltd. "Scott Trebilcock"CEO(888) 407-5450Investor RelationsArlen Hansen, KIN Communication1-888-684-6730kore@kincommunications.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 