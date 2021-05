Surge Copper durchschneidet 830 m mit 0,38?% Cu Äq. und 378 m mit 0,40?% Cu Äq.

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für ausgewählte Bohrlöcher Bohren Bohrung Von (m): bis (m) Breite (m) 1 Cu Äq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S21-230 478,0 706,0 228,0 0,28 0,17 0,06 0,014 1,4 einschließlich 598,0 638,0 40,0 0,49 0,35 0,10 0,010 1,6 S21-231 386,0 764,0 378,0 0,40 0,18 0,17 0,013 2,1 einschließlich 434,0 496,0 62,0 0,70 0,34 0,28 0,023 4,0 S21-233 342,0 737,5 395,5 0,35 0,17 0,08 0,028 1,8 einschließlich 474,0 622,0 148,0 0,48 0,23 0,10 0,042 2,2 S21-234 206,0 408,0 202,0 0,44 0,20 0,19 0,015 1,7 einschließlich 312,0 398,0 86,0 0,62 0,27 0,28 0,023 2,7 S21-239 354,0 544,0 190,0 0,45 0,23 0,13 0,025 2,0 einschließlich 356,0 422,0 66,0 0,65 0,31 0,18 0,044 3,0 S21-240 248,0 1078,0 830,0 0,38 0,18 0,12 0,022 2,1 einschließlich 448,0 506,0 58,0 0,57 0,26 0,22 0,020 4,1 einschließlich 658,0 828,0 170,0 0,47 0,19 0,15 0,041 1,7 1. Die Breite bezieht sich auf Bohrlochabschnitte; die wahren Breiten wurden nicht bestimmt. 2. Der Begriff Kupferäquivalent ("Cu Äq.") wurde verwendet, um den kombinierten Gehalt von Kupfer, Gold, Molybdän und Silber auszudrücken. Er dient ausschließlich der Veranschaulichung. Es wurden keine Wertberichtigungen für Verluste bei der Bergung vorgenommen, die bei einem eventuellen Abbau auftreten könnten. Für die Berechnungen wurden die folgenden Metallpreise zugrunde gelegt: USD 3/Pfund Kupfer, USD 1800/Unze Gold, USD 10/Pfund Molybdän und USD 22/Unze Silber. Die folgende Formel wurde verwendet: Cu Äq. % = Cu % + (Au g/t x 0,875) + (Mo % x 3,33) + (Ag g/t x0,0107).

VANCOUVER, 11. Mai 2021 - Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich, zusätzliche Untersuchungsergebnisse für mehrere Ressourcendefinitions- und Explorationsbohrungen auf dem zu 100?% unternehmenseigenen Grundstück Ootsa in British Columbia bekannt zu geben.- Bohrung S21-240 durchschnitt 830 Meter mit einem Gehalt von 0,38?% Kupferäquivalent1, einschließlich 170 Meter mit einem Gehalt von 0,47?% Kupferäquivalent.- Die Bohrlöcher S21-231 und 234 stießen beide auf eine hochgradige Mineralisierung auf der Südostseite von West Seel, einschließlich 0,70?% Kupferäquivalent über 62 Meter und 0,62?% Kupferäquivalent über 86 Meter.- Bohrung S21-239 durchschnitt 190 Meter mit einem Gehalt von 0,45?% Kupferäquivalent einschließlich 66 Meter mit einem Gehalt von 0,65?% Kupferäquivalent- Die Ergebnisse von 8 weiteren Bohrungen stehen noch aus, einschließlich Step-Out-Bohrungen im Westen, Norden und im Bereich der Gap-Zone zwischen den Seel-LagerstättenDr. Shane Ebert, VP Exploration, kommentierte: "Diese neuesten Bohrungen sind allesamt Step-Outs, die die Ränder der West-Seel-Lagerstätte testen und die Größe der Lagerstätte weiterhin signifikant erweitern und dabei helfen, wichtige strukturelle Kontrollen zu definieren. Das Bohrloch S21-240 an der Nordseite der Lagerstätte ergab einen beeindruckenden Abschnitt von 830 Metern mit einer durchgehenden Mineralisierung mit einem Gehalt von 0,38?% Kupferäquivalent, zusammen mit höhergradigen Zonen. Die Bohrungen auf der südöstlichen Seite der Lagerstätte ergaben ebenfalls starke Gehalte, die etwa 200 Meter unterhalb der Oberfläche beginnen, wobei die Mineralisierung nach Südosten hin offenbleibt. Dieser südöstliche Teil der West Seel-Lagerstätte ist ein Gebiet, in dem zusätzliche Bohrungen das Potenzial haben, der Lagerstätte eine bedeutende Tonnage hinzuzufügen."Die Löcher S21-229 bis 234, 239 und 240 wurden alle in der Lagerstätte West Seel gebohrt und alle acht Löcher sollten helfen, die äußeren Ränder der Lagerstätte zu definieren. Wesentliche Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlöcher 2020-2021 und die Querschnittsreferenzen.Abbildung 1: Plankarte der Bohrlochstandorte für das Ootsa-Bohrprogramm 2020-2021.Die Bohrlöcher S21-231 und 234 wurden auf der Südostseite der Lagerstätte West Seel gebohrt. Das Bohrloch S21-231 wurde mit einem Azimut von 315 und einer Neigung von -65 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 807 Metern gebohrt und durchschnitt 0,40?% Kupferäquivalent auf 378 Metern aus 386 Metern Tiefe, einschließlich 0,70?% Kupferäquivalent auf 62 Metern aus 434 Metern Tiefe. Das Bohrloch S21-234 wurde mit einem Azimut von 315 und einer Neigung von -65 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 795 Metern gebohrt und durchschnitt 0,44?% Kupferäquivalent auf 202 Metern aus 206 Metern Tiefe, einschließlich 0,62?% Kupferäquivalent auf 86 Metern aus 312 Metern Tiefe. Das Potenzial für eine Erweiterung des Hochgrades in Richtung Südosten ist in den Abbildungen 2 und 3 hervorgehoben.Die Bohrlöcher S21-230, 233 und 239 befinden sich auf der Westseite von West Seel und alle drei haben die Lagerstätte in der Tiefe und nach Westen erweitert. Bohrloch S21-230 war ein vertikales Bohrloch, das bis in eine Tiefe von 888 Metern gebohrt wurde. Das Bohrloch S21-233 wurde mit einem Azimut von 135 und einer Neigung von -75 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 737,5 Metern gebohrt und durchschnitt 0,35 % Kupferäquivalent auf 395,5 Metern aus 342 Metern Tiefe, einschließlich 0,48 % Kupferäquivalent auf 148 Metern aus 474 Metern Tiefe. Das Bohrloch S21-239 wurde mit einem Azimut von 135 und einer Neigung von -75 Grad gebohrt und erreichte eine Gesamttiefe von 746,5 Metern. Das Bohrloch durchschnitt 0,45?% Kupferäquivalent auf 190 Metern aus 354 Metern Tiefe, einschließlich 0,65?% Kupferäquivalent auf 66 Metern aus 356 Metern Tiefe.Das Bohrloch S21-240 befindet sich auf der Nordseite der Lagerstätte und wurde in einem Azimut von 215, einer Neigung von -51 Grad und bis zu einer Gesamttiefe von 1.240,5 Metern gebohrt. Das Bohrloch durchschnitt 0,38?% Kupferäquivalent über 830 Meter aus 248 Metern Tiefe, einschließlich 0,47?% Kupferäquivalent über 170 Meter aus 658 Metern Tiefe.Das Bohrloch S21-229 befand sich auf der nordwestlichen Seite der Lagerstätte und wurde in Richtung Norden in einem Winkel von -50 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 798 Metern gebohrt. Das Bohrloch S21-232 befand sich auf der Südseite der Lagerstätte und wurde in Richtung Südosten in einem Winkel von -70 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 756 Metern gebohrt. Keines der beiden Bohrlöcher stieß auf eine signifikante Mineralisierung und beide tragen dazu bei, die Grenze der Mineralisierung in diesen Gebieten zu definieren.Abbildung 2: West Seel Querschnitt C-C' mit den Ergebnissen für die Löcher S21-228, 231, 233 und 239. Siehe Abbildung 1 für die Position des Abschnitts.Abbildung 3: West Seel Querschnitt D-D' mit den Ergebnissen der Bohrungen S21-230 und 234. Siehe Abbildung 1 für die Position des Abschnitts.Abbildung 4: West Seel Längsschnitt B-B' mit den Ergebnissen der Bohrungen S20-219, 220, 224 und 226 sowie S21-240. Siehe Abbildung 1 für die Position des Abschnitts.Das Bohrprogramm von Herbst 2020 bis Winter 2021 ist abgeschlossen. Während des Programms wurden 20.028 Meter in 27 Löchern gebohrt und alle Löcher wurden protokolliert, beprobt und zur Untersuchung eingereicht. Die Untersuchungsergebnisse für 19 Bohrlöcher wurden bereits erhalten und veröffentlicht; die Ergebnisse für weitere 8 Bohrlöcher stehen noch aus.Die Bohrungen sollen Ende Mai bis Anfang Juni nach dem Frühlingsanfang und der Schneeschmelze in diesem Gebiet wieder aufgenommen werden. Weitere Details zum Sommerbohrprogramm werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben.Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Kerns wird in Säcke verpackt und zur Analyse an Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, British Columbia, geschickt (das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert ist), während die andere Hälfte archiviert und vor Ort zu Verifikations- und Referenzzwecken gelagert wird. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobenmethode untersucht und 37 zusätzliche Elemente werden mittels Induced Coupled Plasma (ICP) unter Verwendung eines 4-Säuren-Aufschlusses analysiert. Doppelproben, Leerproben und zertifizierte Standards werden jeder Probencharge beigefügt und dann überprüft, um eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten.Dr. Shane Ebert, P.Geo., ist die qualifizierte Person für die Projekte Ootsa und Berg gemäß National Instrument 43-101 und hat die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung genehmigt.Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung an der Ootsa-Liegenschaft, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyr-Lagerstätten East Seel, West Seel und Ox enthält und an den Tagebau der Kupfermine Huckleberry angrenzt, die im Besitz von Imperial Metals ist. Die Ootsa-Liegenschaft enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß NI 43-101 für Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt".Das Unternehmen erwirbt außerdem eine 70%ige Beteiligung an der Liegenschaft Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich 28 km nordwestlich der Lagerstätte Ootsa befindet. Berg enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß 43-101 für Kupfer, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Zusammengenommen verleihen die angrenzenden Liegenschaften Ootsa und Berg Surge eine dominante Landposition im Gebiet Ootsa-Huckleberry-Berg und die Kontrolle über vier fortgeschrittene Porphyrlagerstätten.Im Namen des Verwaltungsrats"Leif Nilsson"Chief Executive OfficerTelefon: +1 604 416 2978 oder +1 604 558 5847info@surgecopper.comwww.surgecopper.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung .Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "plant" oder "antizipiert" oder der Negierung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Begriffe erkennen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Liegenschaft Berg und der Liegenschaft Ootsa. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Ungewissheiten und Risiken können unter anderem darin bestehen, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen, dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung von erforderlichen staatlichen oder anderen behördlichen Genehmigungen kommt oder dass diese nicht erteilt werden, dass es nicht möglich ist, eine angemessene Finanzierung für die Durchführung der geplanten Explorationsprogramme zu erhalten, dass es nicht möglich ist, Arbeitskräfte, Ausrüstung und Zubehör in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen, dass es zu Ausfällen von Ausrüstung kommt, dass die Auswirkungen der aktuellen Coronavirus-Pandemie eintreten und dass schlechtes Wetter herrscht. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem Glauben getätigt werden und die aktuelle Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftsentwicklung widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer, manchmal sogar wesentlich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder anderen Vorschlägen für die zukünftige Entwicklung abweichen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.1) Der Begriff Kupferäquivalent ("Cu Äq.") wurde verwendet, um den kombinierten Brutto-In-situ-Gehalt von Kupfer, Gold, Molybdän und Silber ohne Anpassungen für die Gewinnung auszudrücken. Er dient ausschließlich der Veranschaulichung und wird anhand der folgenden Preisannahmen berechnet: 3,00 USD/lb Kupfer, 1.800 USD/oz Gold, 10 USD/lb Molybdän und 22 USD/oz Silber.