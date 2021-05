Renditen & Dollar legen wieder leicht zu

Nachdem die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe sowie der Dollar wieder Zunahmen verzeichneten, erlebte der Goldpreis in Asien am Mittwochmorgen einen leichten Abschwung, so berichtet Investing.com . Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe stieg auf ein 1-Wochenhoch. Der Dollar, der sich üblicherweise invers zu Gold entwickelt, verzeichnete am Mittwoch Zunahmen, bewegte sich jedoch nahe der niedrigsten Niveaus 2021.Die Fed-Offiziellen waren weiterhin optimistisch, was den Fortschritt des Landes hin zu einer wirtschaftlichen Erholung angeht, warnten jedoch, dass der Weg noch lang sei, was enttäuschende Beschäftigtenzahlen hervorheben würden. Investoren warten nun auf die US-amerikanischen Inflationsdaten, die im späteren Verlauf des Tages für April veröffentlicht werden.In Asien hingegen sank die Zahl der Arbeitslosen im April in Südkorea um 3,7%, ein 8-Monatstief. Die Anzahl der Angestellten nahm so schnell wie noch nie zuvor in den letzten sieben Jahren zu; zeitgleich setzt das Land seine Erholung von COVID fort.© Redaktion GoldSeiten.de