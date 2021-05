Major Precious Metals Corp. beginnt mit Mobilisierung für Skaergaard-Bohrprogramm

Vancouver, 12. Mai 2021 - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ freut sich bekannt zu geben, dass es Verträge mit Air Greenland für Hubschraubercharterdienste und Xploration Services Greenland A / S ("XS") für Feldadministration und Logistikdienste für sein bevorstehendes Diamantbohrprogramm für das Skaergaard-Projekt unterzeichnet hat. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Geologen und Außendienstmitarbeiter für das Bohrprogramm dieses Sommers eingestellt und arbeitet weiterhin an Planung und Logistik.Die großen und langfristigen Aktionäre von Major Precious Metal unterstützen das Unternehmen weiterhin maßgeblich, indem weiterhin Optionsscheine und Warrants ausgeübt werden, wodurch Major Precious Metals in einer starken Position ist, um alle Mobilisierungsbemühungen für das Bohrprogramm zu finanzieren.Air Greenland ist Grönlands wichtigste Fluggesellschaft mit über 60 Jahren Erfahrung im Fliegen in rauen arktischen Umgebungen und betreibt eine große Flotte von Starrflügelflugzeugen und Eurocopter AS 350-Hubschraubern, die landesweit operieren können. Air Greenland wird Major Precious Metals mit zwei Hubschraubern inklusive Piloten ausstatten und ein zugelassener Mechaniker wird Wartungs- und Reparaturarbeiten an beiden Hubschraubern durchführen. Der Hubschraubercharter wird voraussichtlich Anfang Juli beginnen und die Besatzung wird zusammen mit den Geologie-, Feld- und Bohrmannschaften auf dem Passagiercharterschiff des Unternehmens (MS Blue Sea Star) stationiert sein.Xploration Services (XS) ist ein in Nuuk ansässiger Dienstleister für die grönländische Explorations- und Bergbauindustrie, der schlüsselfertige Lösungen in Bezug auf logistische Planung, Versand- und Verwaltungsdienste, Genehmigungs- und Arbeitsvisa, Steuern und Gehaltsabrechnung, Import von Feldausrüstung und Gesundheitsentwicklung anbietet sowie Sicherheits- und Notfallverfahren und Feld- und Lagermanagement bereitstellt. XS wird eng mit Jim Sparling, dem Skaergaard-Projektmanager des Unternehmens, zusammenarbeiten, um mit der grönländischen Regierung und der Mineral Licensing and Safety Authority (MLSA) in Verbindung zu treten und sich um die vorbereitende Planung des Bohrprogramms, den Aufbau des Lagers, die Mobilisierung und Demobilisierung sowie die Nachbearbeitung und Saisonberichterstattung zu kümmern. Dies schließt alle logistischen und damit verbundenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Explorations- und Bohrprogramm in Skaergaard 2021 ein.Major Precious Metals freut sich, mit diesen angesehenen grönländischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das Explorations- und Bohrprogramm 2021 abzuschließen, und freut sich darauf, Anfang Juli auf dem Skaergaard-Projekt mit der Arbeit beginnen zu können. Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden www.majorprecious.com sowie bei SEDAR unter www.sedar.com.Im Namen des Board of Directors Major Precious Metals Corp.Paul Ténière, P.Geo., President & Chief Executive OfficerSuite 810 - 789 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1H2Tel.: (604) 687-2038pteniere@majorprecious.comTragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um unsere neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten: https://majorprecious.com/investorsDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.