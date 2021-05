DiMartino Booth: Fed verhält sich wie ein "Strauß"

Selbst angesichts der sich erholenden Wirtschaft sowie einem Rückgang neuer Infektionsfälle injiziert die US-Regierung weiterhin Liquidität ins Finanzsystem mithilfe fiskal- und geldpolitischer Stimuli; das Endresultat wird die Abwertung des Dollar und dessen Statusverlust als weltweite Reservewährung sein, erklärte Danielle DiMartino Booth, CEO von Quill Intelligence in einem Interview mit Kitco News "Wir befinden uns nicht länger in einem Notfallzustand. Wenn die Fed weiterhin darauf besteht, ein Strauß zu sein und den Kopf in den Sand zu stecken, während sie 120 Milliarden Dollar im Monat in die Wirtschaft pumpt, als befänden wir uns in einer Depression, dann ja, sehe ich jeden Grund für China, das Spiel fortzusetzen, um den USD letztlich vom Thron zu stoßen", meinte sie.Selbst wenn die Federal Reserve die Situation für den Dollar ändern wollte, so befände sie sich nicht in der richtigen Position dies zu tun, so Booth. "Wenn die Fed versuchen würde, die Politik zu normalisieren und der Aktienmarkt einen starken Abschwung verzeichnen würde, dann würde sich dies durch die Wirtschaft ziehen und uns zurück in eine Rezession befördern", meinte sie. "Das Ausmaß des Fed-Eingreifens in dieser speziellen Episode hat die gesamte Wirtschaftserholung in einer Zeitdruckkammer platziert."© Redaktion GoldSeiten.de