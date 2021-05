Exploits Discovery Corp.: Eric Sprott und New Found Gold investieren 8 Mio. $

Vancouver, 12. Mai 2021 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 8.000.000 Dollar, bestehend aus 13.333.333 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,60 Dollar pro Einheit, bekannt zu geben (die Privatplatzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Stammaktie) und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis on 0,70 Dollar. Eine Ausübung ist unmittelbar nach dem Abschluss der Privatplatzierung innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten möglich.Die Privatplatzierung wurde zur Gänze gezeichnet; das Zeichnungsvolumen entfällt zu jeweils 4.000.000 Dollar auf Herr Eric Sprott und die Firma New Found Gold Corp. (TSX-V: NFG). Der Abschluss der Beteiligung von New Found Gold an der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Nach dem Abschluss der Finanzierung ist Herr Sprott in Besitz von 15,1 % der Anteile auf nicht verwässerter Basis bzw. 26,3 % der Anteile auf teilweise verwässerter Basis, sofern er alle gehaltenen Warrants auch ausübt. New Found Gold hält hingegen 13,6 % der Anteile auf nicht verwässerter Basis bzw. 19,2 % der Anteile auf teilweise verwässerter Basis, unter der Voraussetzung, dass alle von New Found Gold gehaltenen Warrants ausgeübt werden.President, CEO & Director Michael Collins erklärt: Nachdem Herr Sprott seine Beteiligung an Exploits verdoppelt und New Found Gold seine bestehende Position als Schlüsselinvestor weiter ausbaut, freuen wir uns sehr über die Anerkennung, die beide Aktionäre dem Explorationspotenzial unserer Liegenschaften in der Exploits Subzone in Neufundland zollen, und über die Unterstützung, die sie dem Unternehmen und seinem Führungsteam entgegenbringen. Exploits verfügt aktuell über fünf Bohrgenehmigungen und wird in Kürze ein Bohrgerät stationieren. Damit ist das Unternehmen gut für Entdeckungen aufgestellt und wird auch eine entsprechende Wertschöpfung für seine Aktionäre erzielen.Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Exploration der Liegenschaften des Unternehmens, den Erwerb weiterer Konzessionsgebiete, für Marketing und allgemeines Working Capital verwendet.Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlusstag.Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den USA bzw. US-Staatsbürgern bzw. auf Rechnung von oder zugunsten von US-Staatsbürgern weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine bundes- oder einzelstaatliche US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Alle Projekte im Portfolio von Exploits liegen in der Subzone Exploits. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.115 Quadratkilometern aufweisen.Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,9 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden.Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.FÜR DAS BOARD/gez./ Michael CollinsPresident und CEOMichael Collins, CEOTel: (778) 819-2708#3043-595 Burrard StreetVancouver, BC, V7X 1J1(+1) 778-819-2708investors@exploits.goldCSE: NFLD | OTCQB: NFLDFDie Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 