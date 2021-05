USGS: Goldproduktion der Minen in den USA für Januar 2021

Das US Geological Survey ( USGS ) gab vor kurzem die neusten Daten zur Goldproduktion der Minen innerhalb der USA per Ende Januar 2021 bekannt. Diesen Zahlen zufolge ergab sich im Vergleich zum vorherigen Monat ein leichter Anstieg.Im Januar 2021 belief sich die Gesamtproduktion auf 16.700 Kilogramm, 3% mehr als im Januar 2020. Dieser Anstieg kann einer Produktionszunahme der Fort-Knox-Mine von Kinross Gold Corp. in Alaska zugeschrieben werden.Am Tag wurden im Januar 2021 etwa 538 Kilogramm Gold produziert; im Dezember waren es 533 Kilogramm und im Gesamtjahr 2020 520 Kilogramm.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Goldpreis lag für Januar 2021 bei 1.871,58 Dollar je Unze, 12,03 Dollar je Unze mehr als im Dezember 2020.© Redaktion GoldSeiten.de