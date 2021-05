Falsche Zahlen von der LBMA & geplante Eskalation?

Keine großen Bewegungen an der COMEX, dafür sind die ETF-Veränderungen über einige Wochen bemerkenswert. Seit Beginn des #silversqueeze sind die gut 100 Millionen Unzen Zufluß in den SLV komplett geschwunden, während der PSLV weiter zunimmt. Auch die registrierten Bestände - in Kontrakte geliefert - der Comex sinken. Um den Silversqueeze zu bremsen, scheint jedes Mittel recht.Eine Fehlerhafte Datenübermittlung bei der LBMA, die 3.302 Tonnen ausmacht? Es wäre leicht aufgefallen, daß das falsch sein muß, aber die LBMA korrigierte es erst am 10. Mai. Man kann hier getrost einen Manipulationsversuch vermuten. Auch der Cyberangriff im Osten der USA am letzten Freitag hat ein Geschmäckle. Man erinnere sich an Klaus Schwab, der Cyberangriff angekündigt hat, gegen den C19 nichts sei. Der Nahme Osten hat auch das Potential, die Welt aus den Angeln zu heben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)