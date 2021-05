Ausgold Ltd.: Wichtige neue Ziele werden getestet!

Ausgold gab gestern den Start eines weiteren 5.250 Bohrmeter umfassenden Programmes bekannt: Link Mit 35 Bohrungen soll die Verlängerung des Trends im Süden namens Rifle Range getestet werden. Die vorher durchgeführten Untersuchungen haben das Potenzial auf eine Trendverlängerung von bis zu 2,5 Kilometer ergeben:Beim Betrachten der Karte sehen wir den Großteil der 1,5 Millionen Unzen Gold nördlich im Trend und am südwestlichen Ende das kleinere Dingo Gebiet, auf dem man schon gute Treffer nachweisen konnte. Nun hat man endlich die Genehmigungen erhalten, um die bisher nicht getestete Zone anzubohren:Für mich das bislang spannendste Bohrprogramm von Ausgold , auf das ich schon länger gewartet habe. Die große Lücke zwischen den bekannten Vorkommen kann nun endlich getestet werden und rein geologisch betrachtet, ist es wahrscheinlich, dass sich der Trend dort fortsetzt.Jeder Treffer, der dort gelandet wird, liegt außerhalb der ermittelten Ressource und würde Unzen addieren. Hochgradige Treffer wie auf Dingo (10 Meter mit 9,42gt/ oder 6 Meter mit 5,53 g/t Gold) wären hervorragend!Die Aktie hat sich mit der Kapitalerhöhung gesetzt. Die Firma erscheint mir weiterhin deutlich zu günstig. Der Börsenwert liegt unter 70 Mio. AUD, der Cash-Bestand bei über 11 Millionen AUD und man hat über 1,5 Mio. Unzen Gold© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.