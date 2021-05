Endeavour Silver Corp.: Daniel Dickson richtet Botschaft an die Aktionäre

VANCOUVER, 13. Mai 2021 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, den Aktionären die nachfolgende Botschaft des neu ernannten Chief Executive Officer Daniel Dickson zu übermitteln.Sehr geehrte Aktionäre,Seit annähernd 20 Jahren schafft Endeavour Silver neue Möglichkeiten und meistert Herausforderungen mit innovativem Denken, was uns zu dem Unternehmen gemacht hat, das wir heute sind. In der Rolle des Chief Executive Officer, die ich ab nun übernehme, möchte ich auf diesen Stärken aufbauen und gleichzeitig den Fokus auf die anhaltende Rentabilität, das Leistungsprofil in puncto Sicherheit und die Förderung unserer firmeninternen Kultur richten, die sich an den immer wichtiger werdenden ESG-Grundsätzen orientiert.Wenn ich auf die lange Reise unseres Unternehmens blicke - und ich darf mit Stolz sagen, dass ich seit meinem Einstieg bei Endeavour als Controller im Jahr 2007 und später als CFO maßgeblich daran beteiligt war -, dann sehe ich Vieles, was mich mit Bewunderung erfüllt. Unsere Beharrlichkeit und unsere Erfolge waren immer präsent - sei es bei der Einführung zahlreicher Premieren in unserem Betrieb Guanaceví oder bei der nachfolgenden Übernahme von Bolañitos im Jahr 2007 bzw. von El Cubo im Jahr 2012. In den Jahren 2004 bis 2012, der Glanzzeit der Edelmetalle, entwickelten wir uns zu einem der wachstumsstärksten Silberproduzenten.Über neue Entdeckungen, organisches Wachstum und strategische Übernahmen konnten wir unser Geschäft weiter ausbauen. Terronera ist unser nächstes Vorzeigeprojekt, das unsere Grundfesten stärken und unser langfristiges Wachstum befeuern wird. Wir planen, die Machbarkeitsstudie hier noch in diesem Sommer abzuschließen, was zu einer Erschließungsentscheidung für den hoffentlich größten und kostengünstigsten Bergbaubetrieb führen wird. Als nächste Schritte für das 3. Quartal 2021 sind die Ankündigung einer aufbauenden Projektfinanzierung und der Spatenstich für den Bau vorgesehen. Gleichzeitig führen wir in unseren Explorationsprojekten in Mexiko und Chile Bohrungen durch, um über hochwirksame Entdeckungen eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen.Obwohl das Jahr 2020 international von großen Unsicherheiten geprägt war, hat es einmal mehr die Stärke von Endeavours soliden Werten bestätigt. Unter der Leitung unserer Gründer Brad Cooke und Godfrey Walton haben wir stets die ESG-Kriterien als Kernwerte unseres Geschäfts hochgehalten. Wir haben von Vertrauen geprägte Beziehungen mit den Interessengruppen vor Ort aufgebaut und Gesundheits-, Bildungs- und Umweltprogramme eingerichtet, die unserer gemeinsamen Umwelt sowie der lokalen Bevölkerung zugutekommen.Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung dieses Ansatzes verdeutlicht, als wir uns für die Resilienz der Menschen vor Ort stark gemacht und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Bevölkerung an oberste Stelle gestellt haben. Trotz der großen Herausforderungen haben wir uns klar hinter diese Prioritäten gestellt, indem wir im vergangenen Jahr das Sicherheitstrainingsprogramm Te Cuido/I Take Care of You (Ich gebe auf dich Acht) ins Leben gerufen und unsere Leistungsziele in puncto Sicherheit erreicht haben. Außerdem haben wir unser Programm ICARE Values eingeführt, mit dem wir ganz klar die unserem Unternehmen zugrunde liegende Kultur zum Ausdruck bringen und den jetzigen und künftigen Teammitgliedern den von Endeavour eingeschlagenen Weg, The Endeavour Way, näherbringen wollen.Im letzten Jahr hat sich auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, einer eingehenden finanziellen Prüfung standzuhalten. In einer Zeit des Wandels haben wir den Übergang von alten Minen zu neuen Bergbaubetrieben vollzogen und konnten erstmals nach zwei Jahren Gewinne verbuchen. Dies ist Zeugnis dessen, dass unsere Betriebsgruppe in der Lage ist, selbst die schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen und zu meistern. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar, einer gestärkten Bilanz und einem Betriebsergebnis, mit dem wir unseren Kassenstand erhöhen können, sind wir für das künftige Wachstum bestens gerüstet. Der Inflationsdruck auf die Kosten ist unvermeidlich; aber die Kultur, die wir aufgebaut haben, wird aus unserer Sicht zu innovativen Lösungen beitragen, wie wir unseren Cashflow in Zukunft optimieren können.Betrachtet man Endeavours Stärken in Verbindung mit der aktuellen Marktlage, dann blicken wir in eine vielversprechende Zukunft. Angesichts der weltweiten Knappheit an silberdominierten Projekten kann Endeavour mit seinem branchenführenden Beta (Hebel) auf den Silberpreis und mit einem Silberanteil von 60 % an seinem für 2021 erwarteten Umsatzmix einen enormen Wettbewerbsvorteil vorweisen. Wir werden im Zuge des weiteren Wachstums unsere Silberdominanz beibehalten. Der Metallmix bei Terronera enthält 60 % Silber und bei Parral fast 100 % Silber. Die jüngsten Fusionen und Übernahmen in unserem Sektor zeigen auf, wie schwierig es ist, ein reines Silber-Anlagevehikel zu finden - vor allem angesichts des globalen Aufwärtstrends aufgrund der negativen Zinssituation, der Inflationsängste und der Staatsverschuldungen. Und mit Silber, das einen Ruf als umweltfreundliches Metall genießt, rechnen wir im Zuge des weltweiten Trends hin zu emissionsfreien Technologien mit einer anhaltend positiven Nachfrage der Anleger nach Silber, die das globale Angebot aus dem Bergbau übertreffen wird. Diese Faktoren lassen für den Silberpreis und für die Aktionäre von Endeavour viel Gutes erhoffen.Abgesehen von den Zahlen möchte ich an dieser Stelle meinem langjährigen Freund und Mentor, dem früheren CEO Bradford Cooke, der jetzt die Funktion des Executive Chair bekleidet, dafür danken, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, unsere Organisation in die beneidenswerte Lage zu führen, in der wir uns heute befinden. Brad hat uns mit seiner großartigen Vision und Leidenschaft in unserem gemeinsamen Bestreben, Endeavour in den Erfolg zu führen, inspiriert. Ich freue mich schon auf Brads Führungsqualitäten als Executive Chair, die er mit konstanter Unterstützung seitens unseres außergewöhnlichen Führungsteams unter Beweis stellen wird. Besonders hervorheben möchte ich Frau Christine West, die unser Unternehmen seit 2008 mit ihrer Kompetenz unterstützt und mir in der Funktion des CFO nachfolgen wird. Sie ist ein wertvolles Mitglied unseres Führungsteams und wird das Finanz- und Rechnungswesen in unserem Unternehmen mit ihrer Erfahrung und ihren Ansichten bereichern.Heute habe ich die Ehre, meine Erfahrung in die Aufsicht über Endeavours Finanzen einzubringen. Ich werde das Unternehmen auf seinem weiteren Kurs lenken und dabei eine sichere Produktion, betriebliche Rentabilität und starke Unternehmenskultur in den Vordergrund stellen. Angesichts unserer positiven Prognose in Bezug auf die Fundamentaldaten von Silber denke ich, dass die Geduld unserer Anleger belohnt werden wird. Ich freue mich schon darauf, in den kommenden Jahren eine starke gemeinsame Zukunft aufzubauen.Herzlichst IhrDaniel (Dan) Dickson, Chief Executive Officer13. Mai 2021 Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei untertägige Produktionsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Galina Meleger, Director Investor Relations
Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775
Tel: (604) 640-4804
E-Mail: gmeleger@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com 