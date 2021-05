Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13. Mai 2021

Silber in US-Dollar, 60 Minuten Chart vom 13. Mai 2021

Sie können sich wie ein Opfer fühlen, weil Sie wissen, dass Sie an einem manipulierten Markt teilnehmen, oder Sie können vor Freude springen, weil Sie wissen, dass dies einen Vorteil für Sie bedeutet. Die Wahl liegt bei Ihnen. Handelsverluste auf äußere Umstände zu schieben, macht Sie nicht zu einem besseren Marktteilnehmer.Stattdessen kann jede Anomalie, wie z.B. die Eröffnung und Schließung eines Marktes, vorher angekündigte Nachrichten oder, in diesem Fall, ein sich wiederholendes Muster der Marktmanipulation zu Ihren Gunsten genutzt werden. Der Versuch, Fairness und Gleichheit innerhalb der Finanzmärkte zu finden, ist illusorisch. Die Märkte spiegeln menschliches Verhalten wider, und alle Menschen haben nun mal Angst und Gier und all ihre Varianten tief in sich verankert. Die Marktmanipulation von Silber ist Ihr Weg zum Erfolg.Die einzige Chance, an einem manipulierten Spiel teilzunehmen und als Sieger hervorzugehen, ist, sie in ihrem eigenen Spiel zu schlagen. Eine Möglichkeit, die Chancen zu Ihren Gunsten zu nutzen, besteht darin, Muster in den Märkten zu erkennen, und Marktmanipulation ist genau das, ein Muster.Wir glauben fest daran, dass der Silberpreis bis zum Ende des Jahres neue Allzeithochs erreichen wird. Wir glauben auch an eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Silberpreis mittel- bis längerfristig nahezu dreistellige Preisniveaus erreichen wird. Und wir wissen, nur weil man die Richtung und die Ziele kennt, heißt das noch lange nicht, dass man bei diesen Preisen mit einer intakten Position oder überhaupt einer Position ankommt.Hier sind ein paar Beispiele dafür, was wir meinen.Wir haben versucht zu veranschaulichen, dass ein einzelnes Ereignis der Chart-Charakteristiken auf die Volatilität oder anderweitige Charakteristika des Handelsinstruments im obigen Tages-Chart hinweisen kann. Die Summe aller Varianten der Silber-Ereignisse zeigt jedoch deutlich, dass sie darauf abzielen, den Investor und kurzfristige Händler gleichermaßen zu entmutigen. Typischerweise ist der tägliche Zeitrahmen der Einstiegszeitrahmen für längerfristige Spiele wie wöchentliche und monatliche Zeitrahmen-Setups. Es ist eine Herausforderung, proppere und risikoarme Einstiegspunkte zu finden. Hier sind die Hindernisse für den Marktteilnehmer, in den Markt einzusteigen:• Dark cloud cover und bullish engulfing Candlestick-Muster sind extreme Umkehrmuster, die typischerweise viel seltener vorkommen• jeder Bereich bekommt seine Hochs und Tiefs herausgenommen (Fischen nach Stops) (orangefarbene Kästen)• die schiere Menge an gelben Dochten zeigt die allgemeine Volatilität und die Herausforderungen für eine risikoarme Stopp-Platzierung• konsistente Musterausfälle• Folgetags-Retracement-Levels von 70-90 Prozent sind außerhalb der Norm• seltene, aber extreme Trendtage, unabhängig davon, ob der Markt trending oder ranging istUm nur ein paar zu nennen.Seit unserer jüngsten Chartbook-Veröffentlichung über Spoofing-Aktivitäten im Silbermarkt haben wir fieberhaft daran gearbeitet, verschiedene Intraday-Marktverhaltensweisen zu identifizieren, die untypisch für das typische Marktverhalten insgesamt und speziell für den Silbermarkt sind. Unsere Ergebnisse haben bestätigt, dass einzelne Muster nicht ungewöhnlich sind, aber die schiere Summe der Muster ist definitiv nicht normal.Ein Blick auf den obigen Intraday-60-Minuten-Chart, ein Zeitrahmen-Einstiegswerkzeug, das oft für Tages- und Wochenzeitrahmen-Setups verwendet wird, ist beunruhigend:• Jedes Extrem wird ausgeblendet.• Reversal-Muster dominieren das Feld.• Tiefststände vom Vortag werden für Stops ausgeschossen.• Ranges werden für Stops in beide Richtungen aufgespießt.• Range-Ausdehnungen finden in beide Richtungen statt.