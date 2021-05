Sassy Resources erweitert Grundbesitz im Goldgürtel auf 2.257 km²

VANCOUVER, 14. Mai 2021 - Sassy Resources Corp. (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (OTCQB: SSYRF) (FWB: 4E7) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen - über seine Tochtergesellschaft Gander Gold Corp. - seinen Grundbesitz in Neufundland von 1.381 auf 2.257 Quadratkilometer erweitert hat.Die 3.503 neu erworbenen Claims (876 Quadratkilometer) umfassen einen großen Teil des Intrusions- und Gabbrokomplexes Mount Peyton, der zwischen der von New Found Gold bearbeiteten Zone Keats und der Entdeckung Moosehead von Sokoman Minerals liegt. Diese Claims wurden von Prospektor Shawn Ryan und Wildwood Exploration Inc. abgesteckt und in Option erworben. Die umfangreiche Gebietserkundung durch Herrn Ryan und die Firma Wildwood haben vor Kurzem zu einem neuen Verständnis des Potenzials der unzureichend erforschten Intrusion Mount Peyton geführt.Herr Ryan, der als ein technischer Berater für Sassy fungiert, meint: Das Projekt Mount Peyton bietet insofern eine einzigartige Gelegenheit, als wir hier über eine große intrusive Gabbro-Gesteinsvergesellschaftung verfügen, die nur in der Vergangenheit in begrenztem Maße erkundet wurde, obwohl hier zahlreiche Goldvorkommen dokumentiert sind. Eine neue magnetische Strukturinterpretation der Intrusion Mount Peyton weist eindeutig auf zahlreiche Strukturen in Nord-Nordost- und Ost-West-Richtung hin, die gleichzeitig auch anomale Gold-in-Tillit-Werte aufweisen. Dieses Projekt erfüllt alle Kriterien, nach denen wir suchen: Struktur, Geochemie, die richtige Art und das richtige Alter des Gesteins, ganz zu schweigen von den hochgradigen Goldlagerstätten, die in der unmittelbaren Umgebung erschlossen werden. Mit dieser Akquisition ist Sassy nun der größte Grundbesitzer unter den in der Region aktiven börsennotierten Unternehmen.Aktualisierte Karte des Goldgürtels im Zentrum von Neufundland mit den neuen Claims von Sassyhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58398/SASSYMay142021_DE_PRCOM.001.jpegHerr Mark Scott, seines Zeichens President und CEO von Sassy, erklärt: Angesichts der Erfahrung unserer Gruppe mit einer neuen, in eine Intrusion gelagerten Goldlagerstätte im Eskay Camp passt Mount Peyton perfekt zu Sassy. Wir freuen uns ungemein, dass wir ein so großes, aussichtsreiches Gebiet inmitten dieses zunehmend spannenden und immer noch unzureichend erkundeten Bezirks erwerben konnten. Die 3.503 Claims verbinden auch die zuvor bisher nicht zusammenhängen Claim-Gruppen des Unternehmens in den Randbereichen der Intrusion. Wir erkennen bei Mount Peyton auf Basis neuer Interpretationen ein echtes Potenzial. Wir sehen der Durchführung von geophysikalischen Flugmessungen und weitläufigen Boden- und Tillitprobenahmen in diesem Sommer entgegen, um vor der Aufnahme von Bohrungen neue Entdeckungen an der Oberfläche zu machen.- Das erweiterte Landpaket Mount Payton umfasst ausgedehnte, von Südwesten nach Nordosten streichende geophysikalische Strukturen sowie eine möglicherweise bedeutende offene Antiklinale im südwestlichen Bereich des Projektgebiets. Mehrere historische anomale Gold-in-Tillit-Ergebnisse überlagern diese Struktur.- Die bei Mount Peyton vorliegenden Intrusiv- und Gabbrogesteine stehen gewöhnlich mit einer Goldmineralisierung in Zusammenhang. Angesichts der bekannten Geophysik und Geochemie des Gebiets und des Vorkommens von zwei benachbarten hochgradigen Goldlagerstätten (Keats und Moosehead) gilt das unzureichend erkundete Projekt Mount Peyton als sehr höffig für neue Entdeckungen. Ein Netz von Nebenstraßen erstreckt sich über einen Großteil des Projekts und bietet einfachen Zugang.- Das Unternehmen wird in Kürze durch seine Tochtergesellschaft Gander Gold ein umfassendes, durchgängiges Explorationsprogramm über seinen bedeutenden Liegenschaften im Goldgürtel in Zentral-Neufundland einleiten, einschließlich geophysikalischer Flugmessungen, weitläufiger Boden-/Tillitprobenahmen und Phase-I-Bohrungen entlang der GRUB Line bei Gander North.Erweitertes Projekt Mount Peyton - Geologie, historische Vorkommen, Gold-in-Tillit-Werte, Magnetfeldstärkehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58398/SASSYMay142021_DE_PRCOM.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58398/SASSYMay142021_DE_PRCOM.003.jpegSassy hat die ursprüngliche Optionsvereinbarung für BLT und Mount Peyton South (weitere Details entnehmen Sie bitte der Pressemeldung von Sassy vom 4. Mai 2021) mit Shawn Ryan und Wildwood Exploration Inc. (der Optionsgeber) geändert, um eine 100%ige Beteiligung an den in dieser Pressemeldung beschriebenen 3.503 zusätzlichen Claims bei Mount Peyton (in der Vereinbarung als Mount Peyton Add-On Claims bezeichnet) zu erwerben.Gemäß den Bedingungen der geänderten Vereinbarung wird Sassy (Gander Gold) eine Barzahlung an Wildwood zahlen, die den Absteckungskosten im Zusammenhang mit den zusätzlichen Claims (227.695 Dollar) entspricht. Der rückerstattbare Anteil an der Anzahlung für die Claims in Höhe von 175.150 Dollar (50 Dollar pro Claim), der an die Regierung von Neufundland und Labrador entrichtet wurde, wird Sassy (Gander Gold) erstattet werden, wenn das Unternehmen bis zum 15. Januar 2022 einen verpflichtenden Betrag von 200 Dollar in die Bewertung eines jeden Claims (insgesamt 700.600 Dollar) ausgegeben hat. Das Unternehmen (Gander Gold) wird außerdem zusätzliche Barzahlungen von 25.000 Dollar pro Jahr an den Jahrestagen der ursprünglichen Optionsvereinbarung für BLT und Mount Peyton South in den Jahren 2022 bis 2025 (insgesamt 100.000 Dollar) an Wildwood Exploration Inc. zahlen.Sassy wird Herrn Ryan zudem insgesamt 2.500.000 Aktien des Unternehmens zahlen, und zwar in jährlichen Raten von 500.000 Aktien, wobei die erste Rate bei Genehmigung der Vereinbarung und die anschließenden Raten am jeweiligen Jahrestag der ursprünglichen Optionsvereinbarung für BLT und Mount Peyton South in den Jahren 2022 bis 2025 fällig sind. Sollte Gander Gold Corporation an einer Börse notiert werden, sind die Zahlungen in Form von Aktien ab diesem Datum in Aktien von Gander Gold Corporation fällig.Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet. Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet.Mark Scott, Chief Executive Officer & Directorinfo@sassyresources.caTerry Bramhall, Sassy Resources Corporate Communications/IR1.604.833.6999 (mobil)1.604.675.9985 (Büro)terry.bramhall@sassyresources.caIn Europa:Michael AdamsGeschäftsführer - Star Finance GmbHinfo@star-finance.euVorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corp. darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. 