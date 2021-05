Kitcos Goldumfrage: Inflationsdruck und wirtschaftliche Unsicherheit nähren bullische Stimmung

Der steigende Inflationsdruck und die erneute wirtschaftliche Unsicherheit sorgen laut der jüngsten Goldumfrage von Kitco News bei Marktanalysten und Privatanlegern weiterhin für eine deutlich bullische Stimmung am Goldmarkt.Am Donnerstag nahmen 13 Marktexperten an der Befragung teil. Davon waren zehn (77%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Einer der Analysten (8%) erwarte dagegen einen Goldpreisrückgang. Zwei Marktexperten sind Gold gegenüber neutral eingestellt.Außerdem stimmten 464 Kleinanleger ab. Davon waren 330 (71%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. 80 Befragte (17%) sind bearisch eingestellt, während 54 (11%) eine Seitwärtsentwicklung erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de