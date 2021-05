Frank Holmes spricht über Inflation und Manipulation der Goldpreise

David Lin befragte in einem Interview für Kitco News kürzlich Frank Holmes zu dessen Einschätzung einer möglichen Kontrolle der Goldpreise durch Regierungen und Zentralbanken.Der CEO of U.S Global Investors erklärt dass eben diese durchaus ein Interesse an einer "Stabilisierung" der Goldpreise hätten, um das Vertrauen der breiten Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Damit ließe sich auch erklären, warum der Goldpreis nach der Veröffentlichung der rekordverdächtigen Inflationsdaten in den USA für den vergangenen Monat keine Preissteigerung verzeichnete. Immerhin lag die Inflationsrate im April bei 4,2% und damit auf dem höchsten Stand seit 2008. Die reale Inflation sei sogar noch deutlich höher, eher im Bereich von 12%.Sollte der Goldpreis explodieren, so Holmes, wäre dies im Prinzip ein Zeichen, dass die Regierungen und Zentralbanken, die Kontrolle verloren haben. Dies würde dem Marktexperten zufolge durch eine Form der Stabilisierung der Preise verhindert. Preiskontrolle finde seiner Meinung nach über die Futures-Märkte statt.© Redaktion GoldSeiten.de