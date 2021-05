Gareth Soloway: Preisziele für Gold und Silber

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gareth Soloway über dessen aktuelle Einschätzung der Gold- und Silberpreisentwicklung.Der Chef-Marktstratege bei InTheMoneyStocks.com, erklärt in dem Interview, der Goldpreis verhalte sich derzeit wie in den Jahren 2007 und 2008. Er erwarte entsprechend in den nächsten ein bis zwei Jahren deutliche Preissteigerungen: "Der Goldpreis wiederholt im Grunde genommen genau das, was er das letzte Mal tat, als er über sein Hoch ausbrach. Er brach kurz aus, hat sich daraufhin zurückgezogen [...] und dann hat er einfach angefangen, höher zu steigen – und das ist es, was, denke ich, mit Gold passieren wird." Das Goldpreisziel liege entsprechend bei 2.860 US je Unze.Gold sei aktuell einer der simpelsten Trades. Immerhin, so Soloway, sei sicher, dass die Regierung weiter mehr Geld drucken müsse.Für den Silberpreis prognostiziert der Experte in den nächsten zwei Jahren einen möglichen Anstieg auf 45 bis 50 US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de