Defla X - US-Konsumausgaben sinken, wahrlich "inflationär"

0,8% teurer UND

0,8% weniger Umsatz

= 1,6% WENIGER MENGE ABGESETZT

Für Optimismus braucht man einen Grund. Daten, die falschen Pessimismus abblasen sind kein ausreichender Grund für Optimismus.Wenn Kinos geschlossen sind und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen ... und die Ausgaben dafür für Holzterrassen ausgegeben werden (zusätzlich zu den normalen Ausgaben für Holzterrassen), dann mangelt es an Holz für Holzterrassen, der Preis für Holz schießt in die Höhe. Der Preis für geschlossene Kinos und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen bleibt gleich, denn mangels irgendeines Umsatzes kommt gar kein neuer Preis zustande, auch kein niedrigerer. UND ES GIBT WEDER MEHR GELD NOCH WURDE MEHR GELD AUSGEGEBEN BEI DIESEM AUSTAUSCHVORGANG.Letzte Woche von uns geschrieben, die US-Daten bestätigten diese Woche exakt das.Null Prozent Konsumausgabenzuwachs und das mit den wegen Produktionsstilllegungen überteuerten Auots, ohne diese - 0,8%!!! bei 0,8% Konsumentenpreissteigerung, offiziell!Aber was ist das?Das ist simplifiziert eine REDUKTION DER KONSUMIERTEN MENGE UM 1,6%, denn:Nun wurde seit Wochen mit nicht funktionsfähigen Preisindizes Inflationsangst geschürt, welche auch zum Anstieg von Marktzinsen führte.Und dann wurde in den Medien breitgetreten, dass nun "Value Shares" gegenüber "Growth Shares" bevorzugt würden, weil ja die Zinsen steigen.Zinsen beeinflussen aber Immobilien, Autos, Baumaschinen und Flugzeuge ... NEGATIV, wenn sie steigen und zwar ganz sicher negativer als die Anzahl an Installationen an Android Betriebssystemen oder die Anzahl an Suchanfragen über den Google Browser.Und wenn dann die Irreleitung einen starken Aktienrückgang provoziert, dann krachen auf einmal - WIEDER WIE VON UNS VORHERGESAGT - die "Value Shares" wesentlich kräftiger runter als die "Growth Shares"Dow Jones Rückgang beim Abverkauf diese WocheNASDAQ 100 Rückgang beim Abverkauf diese WochePreisindizes bleiben aussagelos falsch derzeit.Weniger Menge abgesetzt bei Teuerung, das ist die Realität. Diese Realität hat eine Bezeichnung: DEFLATION© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.