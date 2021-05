Gold - Es fehlen nur noch Millimeter

Mit der Mitte April durch den Anstieg über 1.755 USD gelungenen Finalisierung eines bullischen Doppelbodens startete bei Gold eine Aufholjagd, die schnell an die wichtige Hürde bei 1.798 USD führte. Diese Marke stoppte den Anstieg über Wochen, ehe Anfang Mai der Knoten doch noch platzte und der Goldpreis über die Marke und direkt an das anvisierte Zielgebiet bei 1.848 und 1.855 USD angetrieben wurde. Die 1.848 USD-Marke wurde heute im frühen Handel bereits überwunden.Jetzt steht den Bullen nur noch die kleinere Ziel- und Widerstandsmarke bei 1.855 USD und die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf dem gleichen Niveau im Weg, um im Rahmen des etablierten Aufwärtstrendkanals eine Kaufwelle bis 1.875 USD zu vollziehen.Aufgrund der aktuellen Dynamik ist ein Ausbruch aber sehr wahrscheinlich und dürfte erst bei 1.875 USD gestoppt werden. Sollte Gold auch diese starke Hürde meistern, wäre sogar schon ein Aufwärtsimpuls bis 1.900 und 1.920 USD möglich.Prallt der Goldpreis dagegen an der Zielmarke bei 1.875 USD-Marke ab oder setzt er zuvor schon unter 1.825 USD zurück, wäre der Anstieg unterbrochen und eine Korrektur bis 1.815 und 1.798 USD die Folge. Dort könnte sich der nächste Anstieg anbahnen. Sollte die 1.798 USD-Marke dagegen auch unterschritten werden, käme es zu einem bärischen Signal und Verlusten bis 1.755 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG