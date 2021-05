JP Morgan: Rohstoffmarkt wieder nicht ausreichend gewürdigt

Die Rohstoffpreise stiegen in den letzten Monaten, während angestaute Nachfrage von Verbrauchern wieder geöffneter Wirtschaften, in Kombination mit Lieferkettenstörungen, einen perfekten Sturm erschufen, berichtet Markets Insider . Da sich die Inflation im Anstieg befindet, sollten Investoren darauf aus sein, ihre Rohstoffinvestitionen als eine Absicherung zu erhöhen, meint JP Morgan.Trotz der Inflationszunahme und dem kürzlichen Anstieg der Rohstoffpreise fand JP Morgan heraus, dass die Investorallokation innerhalb der Branche (ausgenommen Gold) bei nur 0,6% liegt. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt nach 2009 und weit unter dem Niveau nahe 1%, das von 2010 bis 2013 erreicht wurde. Zeitgleich scheinen Investoren nicht genug von Aktien zu bekommen."Die weltweiten Portfolios der Investoren sind derzeit untergewichtet in Rohstoffe", so erklärte die Bank. Aus einer Positionsperspektive macht dies Aktien verwundbarer als Rohstoffe. "Die Rohstoffe sehen langfristig und kurzfristig aus einer Positionsperspektive heraus nicht nur weniger verwundbar aus, sondern sehen deutlich weniger fragil im Vergleich zur Aktien-Vermögenswertklasse aus", erklärte JP Morgan.© Redaktion GoldSeiten.de