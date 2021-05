Indische Goldimporte schießen im April 2021 in die Höhe

Die indischen Goldimporte, die sich auf das Leistungsbilanzdefizit des Landes auswirken, stiegen im April auf 6,3 Milliarden USD an, so Daten des inländischen Handelsministeriums; Grund dafür war ein Anstieg der inländischen Nachfrage, berichtet die Economic Times . Die Silberimporte desselben Monats gingen jedoch um 88,53% auf 11,9 Millionen USD zurück.Die Goldimporte beliefen sich im April 2020 auf nur 2,83 Millionen USD, so zeigen die Daten. Der Anstieg der Goldimporte beförderte das Handelsdefizit des Landes im April 2021 auf 15,1 Milliarden USD im Vergleich zu 6,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.Laut Branchenexperten würde zunehmende inländische Nachfrage die Importe von Gold nach oben drücken, während sich die zweite COVID-Welle in den kommenden Monaten jedoch auf die Nachfrage auswirken könnte. Indien ist der größte Goldimporteur und bedient damit größtenteils die inländische Schmuckbranche.© Redaktion GoldSeiten.de