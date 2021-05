Überhitzte Wirtschaften verursachen keine Inflation

Janet Yellen sagte kürzlich folgendes: "Es kann sein, dass die Zinssätze etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt." Später, am selben Tag, sagte sie dies: "Das ist nichts, was ich vorhersage oder empfehle. Wenn jemand die Unabhängigkeit der Fed schätzt, dann bin ich das, und ich stelle fest, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Fed alles tut, was nötig ist, um die Ziele des Doppelmandats zu erreichen."Ebenfalls hörten wir kürzlich von der Federal Reserve, die am Donnerstag, den 6. Mai 2021, die folgenden Aussagen veröffentlichte:- Steigende Vermögenswertpreise stellen eine zunehmende Bedrohung für das Finanzsystem dar, warnte die Federal Reserve am Donnerstag in einem Bericht.- "Die Preise von Vermögenswerten könnten anfällig für erhebliche Rückgänge sein, sollte die Risikobereitschaft sinken", sagte die Zentralbank.Bevor wir verstehen können, wie diese Aussagen und mögliche Widersprüche zu interpretieren sind, gibt es vier Schlüsselthemen, die erklärt werden müssen: Inflation, die Federal Reserve, Zinssätze und die Wirtschaft. Inflation ist die Abwertung des Geldes durch die Regierung und die Zentralbanken. Die Abwertung wird durch die kontinuierliche Erhöhung des Geld- und Kreditangebots erreicht. Auch die von der Federal Reserve geschaffene Inflation ist beabsichtigt. Die Federal Reserve hat das Angebot an Geld und Krediten seit mehr als hundert Jahren absichtlich erhöht.Die Federal Reserve ist eine Bank der BankerDer Zweck der Fed ist es, ein strukturiertes Umfeld für die Gelderschaffung zu schaffen, damit die Banken Geld verleihen können (d.h. eine Bank der Banker). Die Erhöhung des Geld- und Kreditangebots (Inflation) ermöglicht es den Banken, weiterhin Geld zu leihen, und zwar auf Dauer. Die Gründung der Fed im Jahr 1913 wurde vom Kongress mit der Maßgabe genehmigt, dass die Federal Reserve versuchen würde, die Finanzaktivitäten so zu steuern, dass Paniken und Crashs vermieden werden.Was nicht öffentlich bekannt war, war die die Tatsache, dass - um die politische Unterstützung für den Gesetzesentwurf zur Gründung der Fed zu nutzen - der Regierung der Vereinigten Staaten versprochen wurde, dass sie immer das Geld bereitstellen würde, das für die Regierung zur Finanzierung ihrer Operationen notwendig war.Die Auswirkungen der Inflation sind volatil und können nicht im Voraus quantifiziert werden, egal wie viel wir über das Geldmengenwachstum wissen. Paniken und Crashs sind schwerwiegender geworden und ihre schädlichen wirtschaftlichen Auswirkungen sind länger anhaltend als vor der Gründung der Federal Reserve. Um eine wirtschaftliche Aktivität zu induzieren, die die Kreditvergabe an den Einzelhandel und die Verbraucherausgaben fördert, hat die Fed auf Zinsmanipulationen zurückgegriffen.Künstlich niedrige Zinssätze in den letzten Jahrzehnten haben eine Wirtschaft gefördert, die von billigen Krediten abhängig ist. Ein Anstieg der Zinssätze auf ein normaleres Niveau würde katastrophale Bedingungen schaffen. Wenn die Fed andererseits weiterhin künstlich niedrige Zinssätze beibehält, besteht die Gefahr einer Überstimulation (man denke an eine Überdosis Drogen).Es gibt einen Unterschied zwischen höheren Vermögenspreisen und wirtschaftlicher Aktivität. Höhere Vermögenspreise selbst sind weder eine Ursache noch ein Symptom (Effekt) von Inflation und sie sind kein Anzeichen für eine Wirtschaft, die Gefahr läuft, zu überhitzen. Der Grund für die hohen, überhöhten Vermögenspreise sind die billigen und reichlich vorhandenen Kredite, die von der Fed bereitgestellt werden.Manchmal werden Aussagen gemacht, die einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum unserer Wirtschaft und der Inflation implizieren: "Wir müssen "das Wachstum managen", damit die Wirtschaft nicht "zu schnell wächst" und "eine höhere Inflation auslöst." Aussagen wie diese sind falsch und irreführend.Yellen weiß das natürlich alles; warum also die Ausrede? Ihre Loyalität hat sich nicht geändert. Sie ist immer noch ein Mitglied desselben Teams (siehe Powell & Yellen - Team Fed ), aber sie spielt das Spiel auf einer anderen Position. Ministerin Yellen erklärte, dass "die Zinssätze etwas steigen müssen..." Was sie damit sagen will, ist, dass die Zinsen nicht auf einem künstlich niedrigen Niveau bleiben können, ohne dass ein langfristiger Schaden zu erwarten ist. Vorsitzender Powell meinte, dass, solange die Zinsen niedrig bleiben, die Bewertungen gerechtfertigt sind. Das ist nicht ganz richtig...Der Grund für die hohen, überhöhten Vermögenswertpreise sind die billigen und reichlich vorhandenen Kredite, die von der Fed bereitgestellt werden. Ein Überfluss an billigen Krediten rechtfertigt nicht die extremen Bewertungen; aber er erklärt sie. Zusammengenommen sagen uns sowohl die Aussagen des Vorsitzenden Powell als auch die von Finanzministerin Yellen, zusammen mit den Aussagen der Fed vom 6. Mai 2021, dass etwas Großes bevorsteht.Hier ist, was Sie wissen müssen: Sowohl die Federal Reserve als auch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten haben uns gewarnt, dass etwas Großes passieren wird. Die Warnungen sind ein indirektes Eingeständnis, dass diejenigen, die angeblich mit der Aufrechterhaltung der Integrität und Stabilität unserer Finanz- und Wirtschaftssysteme beauftragt sind, die Kontrolle verloren haben. Erwarten Sie, dass die Zinssätze steigen werden. Erwarten Sie, dass die Preise für Vermögenswerte und die Finanzmärkte fallen werden. Ein Absturz der Vermögenswertpreise und ein Zusammenbruch der Kreditvergabe stehen uns wahrscheinlich bald bevor.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 11. Mai 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.