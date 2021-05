Harry Dent erwartet Crash nun im Juni

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst erneut mit Harry Dent über dessen Prognose zu einem Crash des Aktienmarktes in diesem Jahr.Im Februar hatte der New York Times-Bestsellerautor für April eine 40-prozentige Korrektur vorhergesagt. Nun hat er den Zeitrahmen aktualisiert und rechnet mit einem Einbruch der Märkte im Juni. Der Ökonom rechne auch weiterhin mit einem massiven Crash, der an das Jahr 1929 erinnern dürfte. Die folgende Depression werde seiner Einschätzung nach bis zu drei Jahre andauern.Als sicheren Hafen sieht der Experte aktuell 10-30-jährige US-Staatsanleihen an. Kryptowährungen seien indes aktuell stark überbewertet. Zwar hätten Bitcoin und Co. langfristig Potenzial, doch würden sie zuvor deutlich ausgedünnt.© Redaktion GoldSeiten.de