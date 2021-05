Nick Barisheff: Silbernachfrage hoch; Was ist ein realistischer Preis?

Nick Barisheff, Präsident und CEO der BMG Group, hob hervor, dass die Leute auf Seiten wie Amazon und eBay nun nahe 50 Dollar je Unze Silber bezahlen würden, berichtet Investing News . "Ich halte den 50-Dollar-Preis für realistischer... es ist kein theoretischer Angebotspreis - die Leute kaufen Münzen, etc. zu diesem Preis. Während die Zeit vergeht, ist es also ein guter Bereich, aufzupassen, was der echte physische Preis ist", meinte er.Barisheff erklärte, dass klar sei, dass die Nachfrage nach physischem Silber hoch sei und merkte an, dass neben Einzelhandelskäufen auch nun mehr COMEX-Investoren die physische Lieferung ihres Metalls beantragen würden. "Wir hatten massiv mehr Bitten um Lieferungen als normal, das ist also ein Anzeichen dafür, dass mehr Leute Physisches kaufen wollen", so Barisheff.Auf die Frage hin, warum die Silber- und Goldpreise nicht hoch seien, nennt er Marktmanipulation als Ursache. "Ich denke, dass jeder, der sich näher mit dieser Problematik beschäftigt hat, zu dem Schluss kommen wird, dass die Preise von den Papiermärkten manipuliert wurden", erklärte er. "Doch jede Art der Manipulation schlägt schließlich fehl und die Preise müssen zu ihrem Mittelwert zurückkehren."© Redaktion GoldSeiten.de