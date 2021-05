Gold auf 3-Monatshoch; Unsicherheit lässt Metalle aufholen

Der Goldpreis stieg nach einem erneuten Aufflammen der Infektionsfälle in Asien auf ein 3-Monatshoch, berichtet Investing.com . Investoren werden ihre Aufmerksamkeit nun dem Protokoll des April-Treffens der Federal Reserve schenken, dass am Mittwoch veröffentlicht werden wird.Stellvertretender Fed-Vorsitzender Richard Clarida erklärte am Montag, dass ein schwächer als erwarteter US-Beschäftigungsbericht zeigen würde, dass die Wirtschaft noch nicht die notwendige Schwelle erreicht habe, um die massiven Anleihekäufe der Zentralbank zu zügeln. Währenddessen meinte Präsident der Dallas Fed, Robert Kaplan, dass Angebots- und Nachfrageungleichgewicht sowie Basiseffekte in diesem Jahr zu erhöhter Inflation beitragen werden, er jedoch erwarte, dass sich der Preisdruck 2022 legt."Es scheint, als würden sich Inflationsängste endlich auf höhere Edelmetallpreise übertragen", meinte John Feeney von Guardian Gold Australia. "ETF-Investoren fangen nach der kürzlichen Konsolidierung wieder an, zu Nettokäufern zu werden, und es macht Sinn, dass die Metalle die kürzlichen Hochs anderer Rohstoffe einholen. Außerdem gibt es eine Menge Unsicherheit bezüglich COVID-Varianten und Mutationen, die zu Käufen sicherer Häfen führen würde."© Redaktion GoldSeiten.de