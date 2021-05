TDS: 1.900-Dollar-Goldziel in Reichweite

Gold verzeichnet einen Boost von dem eher schwachen Ausblick für die US-Wirtschaftsdaten, so TD Securities laut Kitco News . Das Unternehmen sieht 1.900-Dollar-Gold, die seit Anfang Januar außer Sicht erschien, in Reichweite. Investoren sollten nun ein genaueres Auge auf die Beziehung zwischen Gold und den US-amerikanischen, makroökonomischen Daten haben, die kürzlich eher enttäuschend ausfielen."Gold legt tendenziell eine überragende Performance hin, wenn die Wirtschaftsdaten schwächeln und entwickelt sich unterdurchschnittlich, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern. Die Erwartungen für die Wirtschaftsdaten sind oftmals adaptiv und fallen nach negativen Schocks wie den COVID-Lockdowns und zugehörigen, schwachen Daten stark. Umgekehrt, wenn die Daten nach oben deuten, sorgt der Konsens tendenziell dafür, dass sich der positive Trend nach oben entwickelt, was oftmals die zukünftige Aktivität überstimuliert", so Bart Melek von TDS."Angesichts der Tatsache, dass Gold seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt durchbrochen hat, könnten technische Trader und andere Vermögensverwalter ihre Investitionen ausbauen. Somit könnte sich Gold sehr wohl in Reichweite unserer 1.900-Dollar-Ziels bewegen, sollten die US-Wirtschaftsdaten weiterhin enttäuschen", fügte Melek an.© Redaktion GoldSeiten.de