Aktien der Goldunternehmen legen zu

Die Aktien der Goldminen haben in den letzten Monaten zugelegt und einen starken jungen Aufwärtstrend konsolidiert. Aber das ausgedehnte Korrekturtief, das zu dieser jüngsten Rally führte, hat die Psychologie des Sektors ziemlich bearisch gemacht. Händler sind skeptisch, was das Aufwärtspotenzial von Goldaktien angeht und fürchten einen weiteren ernsthaften Ausverkauf. Die gerade veröffentlichten Betriebs- und Finanzergebnisse der Goldbergbauunternehmen für das erste Quartal 2021 werden zeigen, ob ihre Fundamentaldaten weitere große Gewinne unterstützen.Das erste Quartal 2021 war hart für die Goldaktien. Ihr führender und dominierender Benchmark und Handelsvehikel bleibt der GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF. Sein Nettovermögen von 15,3 Milliarden Dollar war Mitte dieser Woche 31-mal größer als das des nächstgrößeren Goldminen-ETF-Konkurrenten. In Q1 fiel der GDX um satte 9,8%. Die Goldaktien waren zunehmend in Ungnade gefallen, da Gold selbst auch 10% verlor.Die Goldbergbauunternehmen erwiesen sich im letzten Quartal tatsächlich als recht widerstandsfähig, da die Majors im GDX im Allgemeinen die Materialbewegungen von Gold um das 2- bis 3-fache verstärken. Dennoch konnte man die Goldaktien Anfang März nicht verschenken, als ihre letzte ausgedehnte Korrektur schließlich bei GDX 30,90 Dollar ihren Tiefpunkt erreichte. Da die Gewinne dieser Minengesellschaften die Goldpreisentwicklung hebeln, wurden ihre Aktien in den lästigen Momentum-Ausverkauf von Gold hineingezogen. Aber als dieser vorbei war, wurden die Goldbergbauaktien wieder gekauft.In den nächsten 2,3 Monaten bis zu dieser Woche stieg der GDX um 21,8% auf 37,65 Dollar. Ungefähr in der Mitte dieses Anstiegs Anfang April schrieb ich einen konträren Aufsatz, in dem ich die technischen Argumente für einen weiteren Aufwärtstrend bei Goldaktien darlegte. Wir füllten die Handelsbücher in unseren Newslettern mit fundamental überlegenen Goldaktien, die sich über die Tiefststände des Sektors hinwegsetzten. In dieser Woche liegen ihre nicht realisierten Gewinne bereits bei +38,9%.Da der GDX in einer Zeitspanne, in der Gold um 6,6% gestiegen ist, um 21,8% gestiegen ist, was einen hervorragenden 3,3-fachen Aufwärtshebel darstellt, sollte man meinen, dass sich die Stimmung der Händler verbessern würde. Aber basierend auf dem bearischen Feedback, das ich erhalte, ist das noch nicht der Fall. Die Goldaktien haben sich einfach noch nicht lange und hoch genug erholt, um all den schwelenden Restpessimismus zu überwinden, der im Kielwasser der letzten Korrektur hinterlassen wurde. Dieser Stimmungsumschwung wird noch kommen.Während all der Pessimismus die meisten Händler davon überzeugt hat, dass die Goldbergbauunternehmen zu kämpfen haben, widerlegen ihre starken, gerade berichteten Q1'21 Ergebnisse dies. Seit nunmehr 20 Quartalen in Folge analysiere ich akribisch die letzten Betriebs- und Finanzergebnisse, die von den Top 25 der GDX-Goldbergbauunternehmen gemeldet wurden. Darunter befinden sich die größten der Welt, die mittlerweile satte 88,1% des gesamten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Goldaktien-ETF ausmachen.Die Wertpapieraufsichtsbehörden verlangen von amerikanischen Unternehmen, dass sie ihre Ergebnisse innerhalb von 40 Tagen nach Quartalsende melden, während kanadische Unternehmen 45 Tage Zeit haben. Mitte dieser Woche waren es 42 Tage seit dem Ende des ersten Quartals, so dass diese Gewinnsaison fast abgeschlossen ist. Es kostet zwar viel Zeit, Mühe und Fachwissen, sich mit diesen Berichten zu beschäftigen, aber die daraus resultierenden Erkenntnisse sind es wert. Dies sind die einzigen Zeiten, in denen die Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen klar sind.Diese Tabelle fasst die operativen und finanziellen Highlights der Top 25 des GDX im ersten Quartal 2021 zusammen. Die Aktiensymbole dieser großen Goldbergbauunternehmen sind nicht alle US-Notierungen, und ihnen sind ihre Rangveränderungen innerhalb des GDX im letzten Jahr vorangestellt. Die Umschichtungen in ihren ETF-Gewichtungen spiegeln die veränderten Marktkapitalisierungen wider, die sowohl Outperformer als auch Underperformer seit Q1'20 aufzeigen. Auf die Symbole folgen die aktuellen GDX-Gewichtungen.Als nächstes folgt die Produktion dieser Goldbergbauunternehmen in Q1'21 in Unzen, zusammen mit den Veränderungen gegenüber dem vergleichbaren Q1'20 im Jahresvergleich. Die Produktion ist das Lebenselixier dieser Branche, wobei Investoren im Allgemeinen das Produktionswachstum über alles andere stellen. Danach folgen die Kosten, die anfallen, um das Gold pro Unze aus dem Erdinneren zu holen, sowohl die Cash-Kosten als auch die All-in Sustaining Costs. Letztere helfen, die Rentabilität der Minengesellschaften zu beleuchten.Danach folgt ein Haufen harter Buchhaltungsdaten, die an die Wertpapieraufsichtsbehörden gemeldet werden, vierteljährliche Umsätze, Gewinne, operative Cashflows und daraus resultierende Kassenbestände. Leere Datenfelder bedeuten, dass die Unternehmen diese speziellen Daten bis Mitte letzter Woche noch nicht gemeldet hatten. Die jährlichen Änderungen sind nicht enthalten, wenn sie irreführend wären, wie z.B. der Vergleich von negativen Zahlen oder Daten, die sich von positiv zu negativ oder umgekehrt verschieben.Gegen Ende des ersten Quartals 2021 waren die Goldaktien so gut wie verachtet. Abgesehen von einer Handvoll hartgesottener Nonkonformisten wollte die große Mehrheit der Händler nichts mit diesem Sektor zu tun haben. Doch obwohl Gold und Goldaktien korrigierten, ging es den großen Goldbergbauunternehmen fundamental sehr gut. Sie meldeten eines ihrer besten Quartale überhaupt und bewiesen erneut, warum kluge Händler ihre Gier und Angst unterdrücken und den Daten folgen.Im letzten Quartal produzierten die Top-25-Goldbergbauunternehmen des GDX zusammen 8.406.000 Unzen Gold. Das ist im Vergleich zu den letzten 20 Quartalen, in denen ich diese Daten gesammelt habe, eher wenig und liegt auf Platz 12. Das ist auch ein Rückgang von 2,8% im Jahresvergleich zur Produktion der Top 25 des GDX in Q1'20. Ein Teil davon ist auf die sich ändernden Ranglisten innerhalb dieses dominanten Sektor-ETFs zurückzuführen. Einer der größten Aufsteiger im GDX war Chinas Zhaojin Mining Zwei große chinesische Goldbergbauunternehmen waren in den letzten Jahren lange Zeit in oder in der Nähe der raren GDX-Top-25-Ränge: Zijin Mining und Zhaojin Mining, die in Hongkong unter den Symbolen 2899 und 1818 gehandelt werden. Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, ihre sehr begrenzte Quartalsberichterstattung auf Englisch zu verstehen, die wahnsinnig undurchsichtig ist. Während das erstgenannte Unternehmen über die Q1-Produktion berichtet hat, hat sich das letztgenannte nicht die Mühe gemacht, soweit ich es finden konnte.