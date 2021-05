Inflation wird heißlaufen & Goldpreis unterstützen

Der Goldpreis kletterte am Dienstag aufgrund eines schwächeren USD und Sorgen um Inflation und Marktbewertungen erneut nach oben, berichtet MarketWatch . "Investoren wissen, dass die Inflation heißlaufen wird, und dass sie über dem Ziel der Federal Reserve von 2% bleiben wird", so Naeem Aslam von AvaTrade."Höhere Inflationszahlen werden dem Goldpreis zum Glanz verhelfen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Gold in den kommenden Tagen die 1.900 Dollar übersteigen wird." Es sei unwahrscheinlich, dass die Fed ihre Geldpolitik anpassen wird, um die Inflation zu handhaben, da sie "weiterhin glaubt, dass der Anstieg der Inflation nur temporär ist", und Aslam erwartet, dass dies den Goldpreis unterstützen wird.Am Montag schloss das gelbe Edelmetall zum ersten Mal seit Anfang 2021 über seinem langfristigen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Ob Gold diesen Breakout jedoch aufrechterhalten kann, hänge von den Anleiherenditen ab, meint Fawad Razaqzada von ThinkMarkets. Wenn die Anleiherenditen steigen, "dann könnte das Edelmetall Schwierigkeiten haben, seine Preiszunahmen fortzusetzen."© Redaktion GoldSeiten.de