Sean Lusk: Gold bei 1.900 USD je Unze am Horizon

Die Angst vor der Inflation ist zurück, was dafür sorgte, dass Gold innerhalb der letzten 30 Tage um mehr als 5% und Silber um mehr als 8% anstieg, berichtet Kitco News . "Die Handelspsychologie zeigt, dass inflationäre Stimmung in den Metallmarkt zurückkehrt. Silber ist wieder positiv. Gold durchbrach den 1.800-Dollar-Widerstand und stieg höher", so Sean Lusk von Walsh Trading.Die Neuigkeiten weiterer Stimuli ließen den USD nach unten tendieren, was eine große Spielwende für Gold bedeutet. "Das ist der Grund, warum mehr spekulative Handlungen in die Metallbranche zurückkehren. Das ist ein bullisches Momentum", fügte Lusk an. "Das einzige große Hindernis zwischen dem derzeitigen Goldpreis und den 1.900 USD je Unze sind die Leute, die Profit mitnehmen. Wenn man zu 1.700 USD gekauft hat, mag dies vielleicht eine gute Zeit sein, Gewinn zu machen. Doch die 1.900 USD sind am Horizont."Die Erholung von COVID-19 in Asien, vor allem in Indien, könnte Gold dabei helfen, auf die Niveaus von Januar zurückzukehren. "Fondsgelder werden eintreffen und den Preis im Jahresvergleich um 5% höher befördern, auf 1.989 USD. Doch sollte 1.800 USD je Unze scheitern, dann besteht das Risiko eines Rückfalls auf 1.706 USD oder sogar 1.670 USD", erklärte Lusk.© Redaktion GoldSeiten.de