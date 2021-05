Ted Oakley: "Deutlicher Schaden" wird die Märkte Treffen

Das Ende des derzeitigen Bullenmarktzyklus wird durch "deutlichen Schaden" markiert werden, so meint Ted Oakley, Gründer und Partner bei Oxbow Advisors in einem Interview mit Kitco News . Er erklärte an David Lin gewandt, dass einer der Hauptfaktoren hinter der Aktienmarktrally der letzten zehn Jahre die quantitative Lockerung der Federal Reserve sei, und eine Straffung somit wahrscheinlich eine Marktkorrektur auslösen würde."Wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, dann hatte das alles mit der Federal Reserve zu tun", meinte Oakley. "Es ist schade, doch sie entfernten, was diese Auf- und Abwärtsbewegungen in der Wirtschaft hätten sein sollen; sie hätten die schwächelnden Unternehmen aus der Wirtschaft entnehmen sollen. Doch sie verbrachten 10 Jahre damit, das Geld fließen zu lassen und in den letzten zwei bis drei Jahren taten sie dies massiv."Letztlich, so denkt er, werden die Investoren "nüchtern werden" und realisieren, dass die Märkte überbewertet sind. Und dann wird es Verkaufsdruck geben. Bezüglich spezifischer Assets, die er empfiehlt, nennt Oakley Rohstoffe, die noch immer relativ unterbewertet gegenüber Aktien seien. Investoren sollten auch andere harte Vermögenswerte, wie Immobilien und Holz, besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de