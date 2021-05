Silber-Anlagenachfrage übertrifft die der Industrie & warum 100 $ Silber nichts sind

Die letzten Tage waren für Silberanleger sehr erfreulich und eine neue, dynamische Bewegung scheint begonnen zu haben. Laut World Silver Survey hat im Jahr 2020 die Investmentnachfrage (Barren, Münzen + ETF´s) die Nachfrage der Industrie erstmals übertroffen. Deutschland und die USA machten 60% der physischen Nachfrage aus, d.h. andere Industriestaaten versprechen noch viel Nachholpotential, ganz zu schweigen von einer weltweiten Finanzpanik.Die Ölpipeline in den USA läuft wieder, hat aber die große Schwäche der Infrastruktur offenbart und der Kitt in der Gesellschaft ist dünn. Dies geschieht im Umfeld völlig ausufernder Schuldenaufnahme. Alleine 2020 wurden 29% des Welt-BIP´s an neuen Schulden aufgenommen. Silber bleibt in dem Umfeld trotz des jüngsten Anstiegs spottbillig.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)