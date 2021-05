Fabled Silver Gold Corp. spaltet Kupferprojekt mit Aktiendividende ab!

Kupfer erreicht neue Hochs und Fabled Silver Gold Corp. (WKN: A2QKYJ) besitzt Kupferprojekte, für das das Unternehmen bisher keinen Wert erhält.Also war es folgerichtig, eine Abspaltung durchzuführen, die heute bekanntgegeben wurde!Aktionäre von Fabled sollen für je 5 Aktien eine Aktien des neuen Kupferunternehmens Fabled Copper Corp. erhalten. Auf diese Weise soll Wert für die Aktionäre geschaffen werden. Für das Kupferunternehmen plant man eine separate Börsennotiz und eine Kapitalerhöhung von 6 Mio. $, um das Muskwa Projekt in British Columbia voranzutreiben.Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf einer Sonder-Hauptversammlung und erforderte diverse behördliche Genehmigungen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.1) und 2) sind aktuelle Interessenkonflikte