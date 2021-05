Klondike Gold startet mit seinen Diamantbohrungen 2021

Vancouver, 19. Mai 2021 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass am 12. Mai die erste Phase der Diamantbohrungen in der Zielzone Virgin eingeleitet wurde. Diese Bohrungen sind Teil eines dreiphasigen Bohrprogramms, das Klondike Gold in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet in der Bergbauregion Klondike unweit von Dawson City im Yukon niederbringen wird.- Das Explorations-/Ressourcenbohrprogramm 2021 wird rund 6.500 Meter umfassen und sich über drei Phasen bzw. zahlreiche Zielzonen erstrecken.- Die erste Phase der Explorationsbohrungen ist bereits gestartet und konzentriert sich auf die Entdeckung von Goldvorkommen im Wirtsgestein der historischen Zielzonen Virgin und Lindow.- Die in Kürze beginnende zweite Bohrphase in der Zone Lone Star hat die Abgrenzung einer ersten Ressource zum Ziel.- Die dritte Bohrphase zielt auf die Erweiterung der Entdeckung in der Zone Stander ab.Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, erklärt: Das vorrangige Ziel unseres Explorationsprogramms 2021 ist es, die bekannten Mineralisierungszonen zu erweitern, um in der Zone Lone Star eine erste Ressource aufbauen zu können. Zusätzlich haben wir innerhalb des Bergbaureviers bedeutende neue Bohrziele lokalisiert, die wir nun erkunden; dabei könnte es relativ rasch zu weiteren Entdeckungen kommen. Unser gesamtes Einsatzteam ist vor Ort und die Arbeiten schreiten reibungslos voran.Im Rahmen der bereits in Umsetzung befindlichen ersten Phase der Diamantbohrungen werden die Zielgebiete Virgin und Lindow entlang des Bear Creek erkundet. Dieser Flusslauf zählte zu den bedeutendsten Fundorten von Seifengold während des Goldrausches in der Region Klondike und befindet sich 10 km nördlich der Zonen Lone Star und Stander sowie in 6 km Entfernung vom Büro des Unternehmens in Dawson City (Einzelheiten dazu finden Sie in der Pressemeldung vom 4. Mai). Das Phase-I-Programm umfasst nunmehr drei Bohrlöcher zur Untersuchung der Zielzone Virgin und mindestens zwei Bohrlöcher zur Erkundung der Zielzone Lindow. Im September soll dann ein zusätzliches Bohrprogramm zur Ermittlung weiterer Ziele im Bereich des Bear Creek folgen, sofern positive Ergebnisse erzielt werden.Die zweite Bohrphase im Bereich der Zone Lone Star, die voraussichtlich den Schwerpunkt der Feldaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2021 bilden wird, erfolgt nach dem Abschluss der ersten Phase. In den Bohrlöchern der zweiten Phase wird nach parallel verlaufenden goldführenden Strukturen in Form von schuppenartigen Replikationen der Verwerfung Bonanza, in welche die Goldzone Lone Star eingebettet ist, gesucht, um den Fußabdruck der Goldmineralisierung erheblich auszudehnen. Im Rahmen der zweiten Bohrphase werden außerdem Ergänzungsbohrungen innerhalb und außerhalb des zentralen Bereichs der Zone Lone Star (sogenannte Infill- und Stepout-Bohrungen) absolviert, deren Ergebnisse in eine geplante Mineralressourcenschätzung im Jahr 2022 eingebunden werden sollen. Auch Testbohrungen in größerer Tiefe unterhalb der oberflächennahen Bohrungen, die zur Definition der Zone Lone Star führten, sind geplant; damit will man die Goldmineralisierung bis in die Tiefe nachverfolgen.Im Rahmen der dritten Bohrphase in der Zone Stander soll nach seitlichen Ausläufern der Goldmineralisierung gesucht werden. Außerdem sind Ergänzungsbohrungen zwischen den goldführenden Abschnitten geplant, deren Ergebnisse möglicherweise in eine im Jahr 2022 geplante Mineralressourcenschätzung einfließen werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58494/KGNR_20211905_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Geplante Bohrziele 2021 (rote Sterne) in den Zielzonen Virgin/Lindow, der Zone Lone Star und der Zone Stander.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp. , in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.Klondike Gold ergreift weiterhin proaktive Maßnahmen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner lokalen Gastgemeinde, seiner Vertragspartner und seiner Mitarbeiter vor COVID-19 zu schützen, und die Explorationsaktivitäten 2021 werden weitere Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, wobei alle Empfehlungen des Chief Medical Officer von Yukon und noch strengere Auflagen befolgt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Genehmigung der Behörden von Yukon für seinen Alternate Isolation Plan (der AIP) 2021 erhalten, der Protokolle und strenge Sicherheitsmaßnahmen für die Isolierung vorschreibt, die die Ein- bzw. Ausreise von wichtigem Personal nach bzw. von Yukon ermöglichen. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. 